Home Showbiz Vedete Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Ce nume poartă copilul

Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat". Ce nume poartă copilul

Pe 13 aprilie, în a doua zi de Paște, Pepe a anunțat că a devenit tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță. Maria, Rosa și Pepe au acum o surioară. 

Pepe a devenit tată pentru a patra oară. Prima imagine cu bebelușul | Antena 1

Pepe a publicat primele imagini cu soția și fiica. Prezentatorul Te cunosc de undeva! a dezvăluit și numele fetiței. Așadar, Pepe este acum tată de 3 fete și un băiat.

Yasmine, soția lui Pepe a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Ce nume poartă a patra minune din viața artistului

Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a devenit mamă pentru a doua oară.

„Hristos a înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina mămică și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a declarat Pepe pe rețelele sociale, publicând și imagini cu Yasmine și Jessica.

Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” este tatăl a patru copii extraordinari: trei fete și un băiețel. Rosa, Maria și Pepe sunt cele 3 minuni din viața artistului, iar acum a patra minune a venit: Jessica.

Rosa și Maria sunt fiicele din căsnicia anterioară, iar Pepe este primul copil pe care artistul îl are cu Yasmine.

Pepe Junior a împlinit 3 ani pe 7 iunie 2025. Cu un an înainte, când el împlinea 2 ani, Pepe și Yasmine se căsătoreau.

„Ziua asta pentru mine înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce înseamnă dragostea mea pentru familie, pentru faptul că mi-am dorit toată viața un băiețel și abia acum mi l-a dat, mi l-a dat mai târziu ca să-l apreciez mai mai mult și să-l îndrăgesc mai tare. Faptul că fetițele îl iubesc atât de mult și el pe fetițe și împreună cu Yasi și cu copiii formăm o familie atât de frumoasă mă face să mă simt cel mai fericit om din lume, iar Yasi merită tot respectul și toată dragostea mea și îi mulțumesc mult de tot pentru faptul că m-a făcut atât de fericit și de împlinit”, a spus Pepe cu puțin timp înainte de nunta cu Yasmine Ody, pentru a1.ro.

Maria, fiica cea mare, este handbalistă, iar Rosa, face și ea sport, scrimă, dar este și o mică artistă, fiind atrasă de muzică.

„Maria e sportivă, face sport de performanță, este handbalistă, face și două antrenamente pe zi, deci e normal să arate așa și să se dezvolte frumos. Sportul e important și sănătos pentru copii și nu numai. Eu o susțin în tot ceea ce face, nu îmi fac griji pentru nimic”, a povestit Pepe.

Și Pepe Junior a început să facă sport. Recent, mama băiețelului a povestit în mediul online că fiul ei de 3 ani și jumătate a început să schieze. „Pepe a schiat pentru prima dată și a fost o experiență plină de emoție și entuziasm. Cu pași mici, dar curajoși, a descoperit bucuria zăpezii și a alunecării pe schiuri”, a scris Yasmine pe Instagram.

Jessica, al patrulea copil al lui Pepe s-a născut în zi mare: a doua zi de Paște.

