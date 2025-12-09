Antena Căutare
Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul și a arătat dovada

Descoperă ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă. Filmarea a devenit virală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 15:51 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 00:50
Descoperă ce i-a spus Gigi Becali băiatului pe care l-a întâlnit pe stradă | hepta

Nu mai este o noutate faptul că Gigi Becali este unul dintre cei mai cunoscuți și bogați români. În vârstă de 67 de ani, milionarul reușește destul de frecvent să iasă în evidență fie prin gesturile sale, fie prin vorbe.

Descoperă ce sfat a putut să dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă. Băiatul a filmat totul și a publicat imaginile pe pagina sa de TikTok, iar clipul video a devenit viral și a stârnit numeroase reacții.

Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul

Recent, pe internet a apărut un clip video în care Gigi Becali îi dă un sfat complet neașteptat unui băiat pe care l-a întâlnit pe stradă.

În filmare se vede clar cum Gigi Becali oprește mașina și se adresează unui tânăr: „Aaaah, ești pe TikTok.

Citește și: Cum arată Gigi Becali la bustul gol la 67 de ani. Patronul FCSB, asociat cu Hulk Hogan

„Sănătate, numai bine, domnu` Becali! Nu e TikTok, e pentru mine. E doar pentru mine, fără TikTok”, a fost răspunsul tânărului, în primul clip video publiat pe ppagina sa personală pe TikTok.

În cea de-a doua filmare, Gigi Becali apare stând aproape de tânăr și dându-i un sfat complet neașteptat:

„În viața asta un sfat?”, a întrebat băiatul.

Citește și: Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral pe internet

„Biserică, credință, Hristos!”, a fost replica extrem de fermă a lui Gigi Becali.

„Exact. Și punct, cu asta încheiem citatul”, a zis tânărul la final, potrivit fanatik.ro.

Filmarea a adunat mai bine de șapte sute de mii de vizionări și numeroase aprecieri și comentarii.

Gigi Becali este cunoscut pentru sfaturile din sfera religioasă pe care le oferă tuturor, dar și pentru generoasele donații pe care le face în numele credinței. Recent, acesta nu s-a sfiit să recunoască faptul că a ajutat un curier doin altă țară, venit să muncească în România, cu suma de câteva sute de euro.

„Știi care e treaba? Pe mine nu mă interesează ce sunt ei. Când îi văd mă gândesc: ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici, vai de mama lui. Câștigă și ei 30-40 de euro. Hai să-i dau și eu 200 de euro, se duce și el acasă, se bucură 5-6 oameni din familia lui. Ei vin după mine, că și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau. Ce contează la mine 500-600 de euro. Dacă eu iau 30 de milioane de euro într-un an numai din fotbal. Da, deloc nu mă pricep, am distrus echipa și i-am nenorocit și pe suporteri”, a spus Becali pentru sursa citată.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

