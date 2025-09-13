Ce suma impresionantă are Simona Halep în conturi, la doi ani după ce s-a retras din tenis

Simona Halep, una dintre cele mai cunoscute sportive din România, s-a făcut remarcată nu doar prin performanțele de pe teren, ci și prin averea acumulată în carieră.

După ani de muncă și numeroase victorii, constănțeanca a investit câștigurile din tenis în afaceri solide, care îi asigură astăzi un loc stabil printre cei mai bogați români.

Ce suma impresionantă are Simona Halep în conturi

De-a lungul carierei, Simona Halep a câștigat peste 40 de milioane de dolari doar din premiile WTA, fapt care a menținut-o mult timp în top 3 la nivel mondial în privința încasărilor din tenisul feminin.

Astăzi, averea ei este estimată la 48–52 de milioane de euro, potrivit revistei Capital, ceea ce îi aduce locul 198 în „Top 300 Capital” al celor mai bogați români.

Articolul continuă după reclamă

Deși din 2022 a jucat tot mai puțin în marile turnee, iar în februarie 2025 și-a anunțat retragerea definitivă din tenis, Simona Halep și-a menținut averea prin investiții inteligente.

În 2019 a intrat în lumea afacerilor, cumpărând un hotel în Poiana Brașov pentru aproximativ 2 milioane de euro. Apoi a continuat cu proiecte imobiliare în Mamaia, unde a construit mai multe imobile foarte căutate pe piața de vacanță.

La finalul lui 2024, Simona Halep a inaugurat în Poiana Brașov un hotel de patru stele, un proiect de milioane de euro care include parcare, centru wellness, jacuzzi, saună și sală de fitness modernă.

Fosta campioană a intrat și în domeniul medical

În paralel, și-a extins investițiile și în domeniul medical: în 2023 a deschis la Constanța o clinică de kinetoterapie numită SIHA, denumire inspirată de propriul său nume.

Totodată, fosta campioană a cumpărat pachetele majoritare din mai multe firme de dezvoltare imobiliară din Constanța, printre care și o companie cu autorizație pentru ridicarea unui nou hotel.

Citește și: Simona Halep s-a mutat într-o vilă de lux din apropierea Bucureștiului. Primele imagini cu proprietatea care costă 600.000 de euro

Halep, suspendată din cauza unui caz de dopaj

Ajunsă la 33 de ani, Simona Halep nu a mai jucat la turnee importante din august 2022, perioadă în care a fost suspendată pentru dopaj.

A încercat să revină pe teren, însă ultimul meci a fost în februarie 2025, la Transylvania Open, unde a pierdut cu Lucia Bronzetti (1-6, 1-6). Atunci, Halep a decis să își ia rămas-bun de la „sportul alb”.

Deși nu a mai câștigat bani din turneele de tenis, o sursă importantă de venit în ultimul deceniu, Simona Halep a reușit să își păstreze averea la un nivel similar.

Încă din 2019, în perioada de vârf a carierei, Halep a început să facă investiții pentru viitor. Atunci, fostul lider mondial din circuitul feminin părea să descopere pasiunea pentru afaceri.

„Primul imobil s-a vândut imediat. Astfel de apartamente sunt foarte căutate, pentru că toată lumea vrea o casă de vacanţă la malul mării! Simona s-a orientat foarte bine către această zonă de afaceri”, a precizat la acea vreme un apropiat al familiei Halep pentru Mediafax.

În mai 2025, sportiva a publicat pe rețelele de socializare o imagine spectaculoasă cu hotelul din Poiana Brașov, în care a investit milioane de euro. Despre implicarea ei în afaceri a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, și Gigi Becali:

„Nu m-a surprins că s-a retras, pentru că ea e fată deșteaptă și știe până unde merge. Are 30.000.0000 de euro acum. Eu așa știu, am aflat de la machedonii mei.

A făcut bani pentru că a băgat în afaceri: ba un hotel pe la Poiană, ba la mare, ba pe ’colo, că taică-su e băiat deștept. Ce-i mai trebuie tenis? A atins maximul, a fost cea mai bună din lume, la revedere”, a spus Becali în iunie 2024.