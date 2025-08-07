Au apărut primele imagini cu vila de lux pentru care Simona Halep a plătit nu mai puțin de 600.000 de euro.

Simona Halep s-a mutat într-o vilă de lux din apropierea Bucureștiului. Primele imagini cu proprietatea care costă 600.000 de euro | Hepta

Simona Halep, care a ales să se retragă definitiv din tenisul profesionist, se concentrează acum pe alte pasiuni, una dintre ele fiind golful, sport pe care l-a practicat și în perioada în care era suspendată pentru dopaj.

Vila spectaculoasă achiziționată de fostul lider WTA este amplasată în cadrul complexului „National Golf & Country Club”, de lângă București, potrivit gsp.ro.

Cum arată casa pentru care Simona Halep a plătit nu mai puțin de 600.000 de euro

De curând, Simona Halep a ajuns la o înțelegere cu „National Golf & Country Club”, „una dintre cele mai exclusiviste comunități private din România”, după cum se prezintă în comunicatul emis de NGCC, citat de sursa menționată mai sus.

În cadrul acestui resort de lux, dubla câștigătoare de Grand Slam și-a cumpărat recent o casă cu o suprafață de 255,4 metri pătrați. Pe site-ul complexului, o astfel de vilă, din categoria patru, are un preț de 560.000 de euro + TVA.

Cu trei dormitoare, două băi, tavane înalte și ferestre largi, locuința este un refugiu luminos, gândit pentru relaxare și intimitate.

AICI IMAGINI:

Simona Halep practică acum golf în cadrul respectivului complex, care este situat în localitatea Niculești, la nord de București, „un complex premium ce integrează un club privat de golf și o zonă rezidențială de lux”.

Prețurile acestor vile pornesc de la 490.000 euro + TVA (tipul unu) și ajung până la 730.000 de euro + TVA (tipul nouă).

„Locuința Simonei face parte din componenta rezidențială dezvoltată în interiorul clubului – un ansamblu de 173 de vile și 111 apartamente, conceput pentru un stil de viață rafinat.

Vila aleasă de Simona Halep are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați și include trei dormitoare și două băi. Este o locuință eficientă energetic, datorită sistemului de panouri solare care va produce energia necesară consumului casnic. Unitatea beneficiază de finisaje premium și interioare luminoase, cu tavane înalte și suprafețe vitrate generoase.

Casele din cadrul resortului sunt concepute pentru a răspunde celor mai înalte standarde de confort, funcționalitate și intimitate – cu suprafețe construite între 50 și 100 mp pentru apartamente și între 255 și 412 mp pentru vile, cu livrare etapizată. Prima fază a fost deja finalizată și vândută, iar faza a doua este în curs de dezvoltare, cu termen de finalizare estimat pentru iunie 2026. Ultima fază este planificată pentru inaugurare în toamna anului 2027”, potrivit comunicatului emis de NGCC, citat de gsp.ro.

„M-am hotărât să cumpăr o casă (...) Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem şi în România, lângă Bucureşti, să avem un teren de golf cu toate facilităţile”, a declarat Simona Halep pentru NGCC, potrivit sursei citate mai sus.

Potrivit mesajului transmis de Ozkan Baykal, manager general al „National Golf & Country Club Romania”, Simona Halep și-a îmbunătățit vizibil stilul de joc odată ce a început această nouă colaborare.

„Simona Halep este una dintre cele mai mari sportive ale României, iar prezența ei în comunitatea National Golf & Country Club ne onorează. De când ni s-a alăturat, și-a îmbunătățit vizibil stilul de joc, dedicându-se sportului cu seriozitate – joacă de câteva ori pe săptămână și se vede clar apetitul ei pentru performanță și disciplină.

NGCC este o oază pentru pasionații de sport, dar și pentru cei care caută un trai relaxat și rafinat, în mijlocul naturii – iar Simona este exemplul viu al acestei armonii”, a declarat Ozkan Baykal, potrivit sursei citate mai sus.

„Stând în natură, văzând atâta verdeaţă, mă ajută tare mult să-mi relaxez mintea, pentru că au fost ani foarte grei în tenis. Trăiesc fiecare zi cu multă bucurie şi încerc să descopar lucruri pe care nu le-am facut nicioadată”, a mai declarat Simona Halep.

AICI IMAGINI: