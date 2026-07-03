Cei doi s-au cățărat pe una dintre cele mai mari clădiri din lume. Angela Nikolau a fost cerută în căsătorie într-un mod cu totul inedit.

Cea mai periculoasă cerere în căsătorie. Unde au fost surprinși cei doi îndrăgostiți, deja faimoși | youtube captura/facebook

Doi „rooftopperi” ruși, cunoscuți pentru escaladarea clădirilor înalte, au fost arestați după ce au urcat ilegal până în vârful clădirii Empire State Building din New York, unde au pus în scenă o cerere în căsătorie spectaculoasă.

Cea mai periculoasă cerere în căsătorie

Angela Nikolau și Ivan Kuznetsov au ajuns joi în fața instanței, fiind acuzați de mai multe infracțiuni, printre care punerea în pericol a altor persoane, efracție, distrugere, pătrundere ilegală și deținerea unor unelte folosite la spargeri.

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Cei doi au fost reținuți miercuri, după ce au escaladat celebra clădire purtând haine negre. Ajunși în vârful turlei, au desfășurat un banner cu un mesaj despre pace și s-au sărutat, moment prezentat drept o cerere în căsătorie.

Prima noapte după presupusa logodnă și-au petrecut-o în celule separate, în apropierea tribunalului penal din Manhattan. Procesul lor a fost programat pentru joi dimineață, la ora locală 9:00.

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Angela Nikolau, în vârstă de 33 de ani, și Ivan Kuznetsov, de 32 de ani, cunoscut și sub numele de Ivan Beerkus, sunt cetățeni ruși și, potrivit documentelor oficiale, locuiesc în statul New Jersey. Cei doi sunt bine cunoscuți în comunitatea pasionaților de „rooftopping”, o activitate extremă și ilegală care presupune cățărarea pe zgârie-nori și alte construcții înalte pentru a realiza fotografii spectaculoase, filmări sau pentru a transmite diverse mesaje.

Cine sunt cei doi îndrăgostiți

Ivan Kuznetsov are peste 500.000 de urmăritori pe Instagram, iar Angela Nikolau este urmărită de aproximativ 1,8 milioane de persoane. După ce au ajuns la cei 443 de metri ai Empire State Building, cei doi au desfășurat un steag negru pe care era scris mesajul: „Când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea.”, arată acest site.

Anchetatorii încearcă acum să afle cum au reușit cei doi să urce în ultimele secțiuni ale clădirii, inaugurată în 1931 și considerată la acea vreme cea mai înaltă din lume. Empire State Building a devenit celebră și datorită filmului King Kong, în care apare în scena finală.

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Operațiunea a fost supravegheată de un elicopter și de o dronă ale Poliției din New York, iar cei doi au fost coborâți și arestați de membrii unității speciale de intervenție, specializată în misiuni de salvare la mare înălțime.

Reprezentanții Empire State Building au transmis, într-un comunicat, că îi încurajează pe îndrăgostiți să aleagă o variantă mult mai sigură pentru cererile în căsătorie.

„Platforma de observație a Empire State Building, aflată în vârful celei mai faimoase clădiri din lume, oferă cadrul perfect pentru cele mai memorabile cereri în căsătorie”, au precizat administratorii clădirii.