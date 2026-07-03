Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cea mai periculoasă cerere în căsătorie. Unde au fost surprinși cei doi îndrăgostiți, deja faimoși

Cea mai periculoasă cerere în căsătorie. Unde au fost surprinși cei doi îndrăgostiți, deja faimoși

Cei doi s-au cățărat pe una dintre cele mai mari clădiri din lume. Angela Nikolau a fost cerută în căsătorie într-un mod cu totul inedit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Iulie 2026, 17:57 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 18:01
Galerie
Cea mai periculoasă cerere în căsătorie. Unde au fost surprinși cei doi îndrăgostiți, deja faimoși | youtube captura/facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Doi „rooftopperi” ruși, cunoscuți pentru escaladarea clădirilor înalte, au fost arestați după ce au urcat ilegal până în vârful clădirii Empire State Building din New York, unde au pus în scenă o cerere în căsătorie spectaculoasă.

Cea mai periculoasă cerere în căsătorie

Angela Nikolau și Ivan Kuznetsov au ajuns joi în fața instanței, fiind acuzați de mai multe infracțiuni, printre care punerea în pericol a altor persoane, efracție, distrugere, pătrundere ilegală și deținerea unor unelte folosite la spargeri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cei doi au fost reținuți miercuri, după ce au escaladat celebra clădire purtând haine negre. Ajunși în vârful turlei, au desfășurat un banner cu un mesaj despre pace și s-au sărutat, moment prezentat drept o cerere în căsătorie.

Prima noapte după presupusa logodnă și-au petrecut-o în celule separate, în apropierea tribunalului penal din Manhattan. Procesul lor a fost programat pentru joi dimineață, la ora locală 9:00.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Ce a făcut la doar o zi după întoarcerea de la Survivor

Angela Nikolau, în vârstă de 33 de ani, și Ivan Kuznetsov, de 32 de ani, cunoscut și sub numele de Ivan Beerkus, sunt cetățeni ruși și, potrivit documentelor oficiale, locuiesc în statul New Jersey. Cei doi sunt bine cunoscuți în comunitatea pasionaților de „rooftopping”, o activitate extremă și ilegală care presupune cățărarea pe zgârie-nori și alte construcții înalte pentru a realiza fotografii spectaculoase, filmări sau pentru a transmite diverse mesaje.

Cine sunt cei doi îndrăgostiți

Ivan Kuznetsov are peste 500.000 de urmăritori pe Instagram, iar Angela Nikolau este urmărită de aproximativ 1,8 milioane de persoane. După ce au ajuns la cei 443 de metri ai Empire State Building, cei doi au desfășurat un steag negru pe care era scris mesajul: „Când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea.”, arată acest site.

Anchetatorii încearcă acum să afle cum au reușit cei doi să urce în ultimele secțiuni ale clădirii, inaugurată în 1931 și considerată la acea vreme cea mai înaltă din lume. Empire State Building a devenit celebră și datorită filmului King Kong, în care apare în scena finală.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Puțini știu unde s-a născut, de fapt

Operațiunea a fost supravegheată de un elicopter și de o dronă ale Poliției din New York, iar cei doi au fost coborâți și arestați de membrii unității speciale de intervenție, specializată în misiuni de salvare la mare înălțime.

Reprezentanții Empire State Building au transmis, într-un comunicat, că îi încurajează pe îndrăgostiți să aleagă o variantă mult mai sigură pentru cererile în căsătorie.

„Platforma de observație a Empire State Building, aflată în vârful celei mai faimoase clădiri din lume, oferă cadrul perfect pentru cele mai memorabile cereri în căsătorie”, au precizat administratorii clădirii.

Eden din Santa Barbara, probleme grave de sănătate. Ce a pățit actrița Marcy Walker și de ce s-a organizat o strângere d... Imagini rare: cum arată mama lui Mircea Badea. Mariana Badea este profesoară de meserie...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: “Sunt mândră” Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: &#8220;Sunt mândră&#8221;
Observatornews.ro Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Antena 3 Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
SpyNews Cristian Boureanu a fost declarat mort la mare! Politicianul a recurs la un gest teribilist: ”Au intrat după mine” Cristian Boureanu a fost declarat mort la mare! Politicianul a recurs la un gest teribilist: ”Au intrat după mine”
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Ileana Sterp a rupt tăcerea după zile întregi de speculații! Anunțul făcut despre căsnicia ei cu Daniel Aloman: „Da, e adevărat”
Ileana Sterp a rupt tăcerea după zile întregi de speculații! Anunțul făcut despre căsnicia ei cu Daniel...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda Jurnalul
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate Kudika
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare Redactia.ro
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x