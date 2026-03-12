Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume. Pe ce loc se clasează Ion Țiriac

Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume. Pe ce loc se clasează Ion Țiriac

Șase români se regăsesc în topul miliardarilor realizat de Forbes. Află cine sunt, ce averi au și pe ce loc se clasează Ion Țiriac în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 12:18 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 12:30
Galerie
A fost întocmit topul celor mai bogați oameni din lume de către Forbes. | Facebook

A fost întocmit topul celor mai bogați oameni din lume de către Forbes. Pe lista miliardarilor de pretutindeni se află unele dintre cele mai cunoscute nume din lume. Șase români se regăsesc și ei în acest top, iar printre aceștia se numără și Ion Țiriac.

Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume

Cei șase români au intrat în topul celor mai bogați oameni din lume. Averile lor ating sume impresionante și ajung la ordinul miliardelor de dolari. Clasamentul global este dominat și anul acesta de Elon Musk.

Citește și: Ion Țiriac a fost detronat din topul celor mai bogați români. Cine i-a luat locul

Articolul continuă după reclamă

Cea mai recentă ediție a clasamentului realizat de Forbes a luat complet prin surprindere lumea afacerilor. Primii români care apar în top sunt antreprenorii din tehnologie Ion Stoica și Matei Zaharia. Cei doi sunt cofondatorii unui start-up de software și au fiecare averi estimate la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Citește și: Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe

Imediat după cei doi se află Ion Țiriac. Se estimează că acesta are o avere de aproximativ 2,4 miliarde de dolari. Averea sa a fost construită în mare parte prin investiții în domeniul imobiliar, auto și în servicii financiare.

Ion Țiriac deține, de asemenea, o impresionantă colecție de aproximativ 400 de modele de mașini și motociclete. Printre acestea se numără și vehicule care au aparținut anterior lui Elton John, dar și celebrului gangster Al Capone.

Elon Musk este cel care a condus și anul acesta clasamentul, urmat de Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg.

Citește și: Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are

În vârstă de 86 de ani, Ion Țiriac se află pe poziția 1755 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, iar Ion Stoica ocupă locul 852.

Următorii români după Țiriac în topul Forbes sunt frații Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, proprietarii cunoscutului retailer de bricolaj Dedeman. Averile acestora sunt estimate la aproximativ 2,2 miliarde de dolari fiecare.

Lista nu se încheie însă aici. Aceasta este completată de antreprenorul din tehnologie Daniel Dines. El este fondatorul companiei de automatizare software UiPath. Averea sa este estimată la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. Este singurul român din clasament a cărui avere a scăzut față de anul trecut, când era estimată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Cine sunt cei mai bogați oameni din lume

Anul acesta a adus o serie de recorduri pentru clasa miliardarilor la nivel global. Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a fi miliardar. Datorită exploziei inteligenței artificiale, piețelor în plină expansiune și politicilor fiscale favorabile, un număr record de antreprenori, investitori și moștenitori au intrat pe lista miliardarilor mondiali din acest an.

Citește și: Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime

În 2026 sunt cu aproximativ 400 mai mulți miliardari decât în anul precedent. Aceștia sunt mai bogați ca niciodată, cu o avere totală record de 20,1 trilioane de dolari, cu aproximativ 4 trilioane de dolari mai mult decât anul trecut.

United States are cei mai mulți miliardari, cu un număr record de 989, inclusiv 15 dintre primii 20 din clasament. China ocupă locul al doilea, cu 610 miliardari, iar India se află pe locul al treilea.

+7
Mai multe fotografii

Clasamentul realizat de Forbes i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Spre deosebire de anul precedent, numărul miliardarilor din întreaga lume a crescut considerabil.

Imagine rară cu mama Cristinei Pucean. Cât de mult seamănă dansatoarea cu ea: „Îți mulțumesc pentru toată dragostea”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Observatornews.ro Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Alina Mădălina amenință: “Vor plăti!”. Ce acuzații face după ce a ieșit de la psihiatrie Alina Mădălina amenință: “Vor plăti!”. Ce acuzații face după ce a ieșit de la psihiatrie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Transformarea surprinzătoare a Cesoniei Postelnicu. Cum arată Geta din „Liceenii” la 58 de ani
Transformarea surprinzătoare a Cesoniei Postelnicu. Cum arată Geta din „Liceenii” la 58 de ani
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Corina Dănilă, imagine rară alături de soțul ei. Ce declarație de dragoste i-a făcut actrița
Corina Dănilă, imagine rară alături de soțul ei. Ce declarație de dragoste i-a făcut actrița
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat sub anonimat
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și... Elle
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și proteste în plen
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și... Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru Observator
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x