Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume. Pe ce loc se clasează Ion Țiriac

Șase români se regăsesc în topul miliardarilor realizat de Forbes. Află cine sunt, ce averi au și pe ce loc se clasează Ion Țiriac în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.

A fost întocmit topul celor mai bogați oameni din lume de către Forbes. | Facebook

A fost întocmit topul celor mai bogați oameni din lume de către Forbes. Pe lista miliardarilor de pretutindeni se află unele dintre cele mai cunoscute nume din lume. Șase români se regăsesc și ei în acest top, iar printre aceștia se numără și Ion Țiriac.

Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume

Cei șase români au intrat în topul celor mai bogați oameni din lume. Averile lor ating sume impresionante și ajung la ordinul miliardelor de dolari. Clasamentul global este dominat și anul acesta de Elon Musk.

Citește și: Ion Țiriac a fost detronat din topul celor mai bogați români. Cine i-a luat locul

Articolul continuă după reclamă

Cea mai recentă ediție a clasamentului realizat de Forbes a luat complet prin surprindere lumea afacerilor. Primii români care apar în top sunt antreprenorii din tehnologie Ion Stoica și Matei Zaharia. Cei doi sunt cofondatorii unui start-up de software și au fiecare averi estimate la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Citește și: Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe

Imediat după cei doi se află Ion Țiriac. Se estimează că acesta are o avere de aproximativ 2,4 miliarde de dolari. Averea sa a fost construită în mare parte prin investiții în domeniul imobiliar, auto și în servicii financiare.

Ion Țiriac deține, de asemenea, o impresionantă colecție de aproximativ 400 de modele de mașini și motociclete. Printre acestea se numără și vehicule care au aparținut anterior lui Elton John, dar și celebrului gangster Al Capone.

Elon Musk este cel care a condus și anul acesta clasamentul, urmat de Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg.

Citește și: Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are

În vârstă de 86 de ani, Ion Țiriac se află pe poziția 1755 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, iar Ion Stoica ocupă locul 852.

Următorii români după Țiriac în topul Forbes sunt frații Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, proprietarii cunoscutului retailer de bricolaj Dedeman. Averile acestora sunt estimate la aproximativ 2,2 miliarde de dolari fiecare.

Lista nu se încheie însă aici. Aceasta este completată de antreprenorul din tehnologie Daniel Dines. El este fondatorul companiei de automatizare software UiPath. Averea sa este estimată la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. Este singurul român din clasament a cărui avere a scăzut față de anul trecut, când era estimată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Cine sunt cei mai bogați oameni din lume

Anul acesta a adus o serie de recorduri pentru clasa miliardarilor la nivel global. Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a fi miliardar. Datorită exploziei inteligenței artificiale, piețelor în plină expansiune și politicilor fiscale favorabile, un număr record de antreprenori, investitori și moștenitori au intrat pe lista miliardarilor mondiali din acest an.

Citește și: Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime

În 2026 sunt cu aproximativ 400 mai mulți miliardari decât în anul precedent. Aceștia sunt mai bogați ca niciodată, cu o avere totală record de 20,1 trilioane de dolari, cu aproximativ 4 trilioane de dolari mai mult decât anul trecut.

United States are cei mai mulți miliardari, cu un număr record de 989, inclusiv 15 dintre primii 20 din clasament. China ocupă locul al doilea, cu 610 miliardari, iar India se află pe locul al treilea.

Clasamentul realizat de Forbes i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Spre deosebire de anul precedent, numărul miliardarilor din întreaga lume a crescut considerabil.