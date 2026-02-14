Celina Ferrer din Rebelde a ajuns de nerecunoscut. Transformarea actriței a uimit fanii

Celebra Celina Ferrer din Rebelde a ajuns de nerecunoscut, după ce actrița a slăbit o greutate considerabilă în ultimii ani.

Estefania Villarreal s-a schimbat de la lansarea serialului de succes Rebelde | Profimedia Images

Serialul Rebelde original a avut premiera acum aproape 20 de ani și a dus la cariere de succes pentru actorii săi.

Printre cele mai îndrăgite personaje s-a numărat și Celina Ferrer, interpretată de actrița Estefania Villarreal, scrie As Mexico.

La 18 ani de la premiera serialului, acesta a fost refăcut și Villarreal și-a reluat rolul îndrăgit.

Acum, pe Internet au apărut noi imagini cu vedeta, în care se vede că a trecut printr-o transformare considerabilă.

Celina Ferrer din Rebelde a ajuns de nerecunoscut

Imaginile cu Villarreal au devenit rapid virale și fanii Rebelde i-au complimentat noul look și efortul depus pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„Wow, ce frumoasă! Și înainte erai frumoasă, dar acum e bine și pentru tine și pentru sănătatea ta,” a scris un utilizator.

În 2022, actrița a surprins publicul atunci când a reluat rolul Celinei Ferrer în noua producție Rebelde. Villarreal a vorbit și despre motivul pentru care a decis să revină la seria care i-a adus faima.

În serial, Celina era cea mai bună prietenă a Miei Colucci, interpretată de Anahi, una dintre cele mai celebre actrițe din serie. Dar Villarreal susține că relația dintre cele 2 a fost descrisă drept „toxică” de către fani.

Ca urmare actrița văzut o oportunitate în jucarea aceluiași rol la 18 ani diferență, pentru a demonstra evoluția pe care o pot avea oamenii în viață.

„Am acceptat pentru că am foarte multă dragoste pentru Rebelde și pentru că povestea nu mai urma să fie văzută din punctul de vedere al personajului meu din tinerețe” a declarat actrița. „Celina urma să fie o femeie complet diferită față de cum era fata tânără de atunci.”

Estefania Villarreal a vrut să interpreteze din nou rolul din Rebelde

Mai mult, în serialul original, mulți dintre colegii Celinei de la școala Elite Way râdeau din cauza aspectului ei fizic.Așa că actrița a vrut să arate o altă dimensiune a acestui personaj. În varianta nouă, Celina e o femeie puternică și sigură pe sine și ocupă funcția de directoare a școlii. E responsabilă de îndrumarea elevilor, astfel încât aceștia să poată învăța și să evolueze.

Estefania a dezvăluit că proiectul era în plan de mult timp. În urmă cu aproape 5 ani a fost contactată prima dată, când unul dintre scenariști i-a spus că vrea să facă acest proiect și s-a gândit la ea.

„Nu știam despre care proiect era vorba,” a adăugat actrița.

Artista a colaborat cu creatorii acestei noii serii și a contribuit, de asemenea, la includerea unor trimiteri la producția din 2004.

„Am făcut parte din proiect încă din etapa de scenariu, am contribuit cu multe idei, am oferit multe informații care nu mai erau atât de actuale și care au ajutat mult la dezvoltarea personajului meu,” a spus Villarreal.