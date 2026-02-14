Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Celina Ferrer din Rebelde a ajuns de nerecunoscut. Transformarea actriței a uimit fanii

Celina Ferrer din Rebelde a ajuns de nerecunoscut. Transformarea actriței a uimit fanii

Celebra Celina Ferrer din Rebelde a ajuns de nerecunoscut, după ce actrița a slăbit o greutate considerabilă în ultimii ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Februarie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 17:27
Estefania Villarreal s-a schimbat de la lansarea serialului de succes Rebelde | Profimedia Images

Serialul Rebelde original a avut premiera acum aproape 20 de ani și a dus la cariere de succes pentru actorii săi.

Printre cele mai îndrăgite personaje s-a numărat și Celina Ferrer, interpretată de actrița Estefania Villarreal, scrie As Mexico.

La 18 ani de la premiera serialului, acesta a fost refăcut și Villarreal și-a reluat rolul îndrăgit.

Acum, pe Internet au apărut noi imagini cu vedeta, în care se vede că a trecut printr-o transformare considerabilă.

Articolul continuă după reclamă

Celina Ferrer din Rebelde a ajuns de nerecunoscut

Imaginile cu Villarreal au devenit rapid virale și fanii Rebelde i-au complimentat noul look și efortul depus pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„Wow, ce frumoasă! Și înainte erai frumoasă, dar acum e bine și pentru tine și pentru sănătatea ta,” a scris un utilizator.

În 2022, actrița a surprins publicul atunci când a reluat rolul Celinei Ferrer în noua producție Rebelde. Villarreal a vorbit și despre motivul pentru care a decis să revină la seria care i-a adus faima.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În serial, Celina era cea mai bună prietenă a Miei Colucci, interpretată de Anahi, una dintre cele mai celebre actrițe din serie. Dar Villarreal susține că relația dintre cele 2 a fost descrisă drept „toxică” de către fani.

Citește și: Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care a trecut

Ca urmare actrița văzut o oportunitate în jucarea aceluiași rol la 18 ani diferență, pentru a demonstra evoluția pe care o pot avea oamenii în viață.

„Am acceptat pentru că am foarte multă dragoste pentru Rebelde și pentru că povestea nu mai urma să fie văzută din punctul de vedere al personajului meu din tinerețe” a declarat actrița. „Celina urma să fie o femeie complet diferită față de cum era fata tânără de atunci.”

Estefania Villarreal a vrut să interpreteze din nou rolul din Rebelde

Mai mult, în serialul original, mulți dintre colegii Celinei de la școala Elite Way râdeau din cauza aspectului ei fizic.Așa că actrița a vrut să arate o altă dimensiune a acestui personaj. În varianta nouă, Celina e o femeie puternică și sigură pe sine și ocupă funcția de directoare a școlii. E responsabilă de îndrumarea elevilor, astfel încât aceștia să poată învăța și să evolueze.

Estefania a dezvăluit că proiectul era în plan de mult timp. În urmă cu aproape 5 ani a fost contactată prima dată, când unul dintre scenariști i-a spus că vrea să facă acest proiect și s-a gândit la ea.

Citește și: O mai ții minte pe Roberta din telenovela „Rebelde”? Dulce Maria este însărcinată pentru a doua oară. Primele imagini cu burtica

„Nu știam despre care proiect era vorba,” a adăugat actrița.

Artista a colaborat cu creatorii acestei noii serii și a contribuit, de asemenea, la includerea unor trimiteri la producția din 2004.

„Am făcut parte din proiect încă din etapa de scenariu, am contribuit cu multe idei, am oferit multe informații care nu mai erau atât de actuale și care au ajutat mult la dezvoltarea personajului meu,” a spus Villarreal.

Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani... Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune despre nuntă și...
Înapoi la Homepage
AS.ro “De ce mă faci hoţ, mă?” Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el! &#8220;De ce mă faci hoţ, mă?&#8221; Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el!
Observatornews.ro Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Antena 3 Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
SpyNews S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E cât un stadion”
Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E...
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie Catine.ro
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune despre nuntă și copii
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
România a fost în recesiune tehnică și în 2024, pe vremea guvernului Ciolacu, dar nimeni n-a știut. INS explică: „A apărut post-factum”
România a fost în recesiune tehnică și în 2024, pe vremea guvernului Ciolacu, dar nimeni n-a știut. INS... Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
REPORTAJ: Dacă Sărăcia era vreun sfânt, avea vreo zece catedrale
REPORTAJ: Dacă Sărăcia era vreun sfânt, avea vreo zece catedrale Jurnalul
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x