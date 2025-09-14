Cine a moștenit imperiul lui Giorgio Armani. Testamentele celebrului creator de modă au fost desigilate

Testamentele secrete lăsate de Giorgio Armani au fost desigilate. Ambele au fost deschise în faţa moştenitorilor desemnaţi şi a notarului și s-a aflat cine a moștenit imperul legendarului creator de modă.

Viitorul casei de modă Giorgio Armani va fi în mâinile fundaţiei care poartă numele designerului, decedat la 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Fundaţia Armani va primi 100% din acţiunile casei de modă, conform testamentului designerului. Armani a lăsat două testamente, scrise de mâna sa şi plasate în plicuri sigilate. Primul este datat 15 martie, iar al doilea 5 aprilie. Ambele au fost deschise marţi, în faţa moştenitorilor desemnaţi şi a notarului Elena Terrenghi, potrivit La Stampa, citat de news.ro.

Griorgio Armani s-a ocupat de fiecare detaliu al succesiunii sale. Între martie şi aprilie, a depus două testamente, al căror conţinut era cunoscut doar de el până de curând. Intenţia sa era să încredinţeze viitorul grupului celor dragi, atribuind un rol cheie Fundaţiei Armani, creată acum zece ani împreună cu partenerul său şi mâna dreaptă Leo Dell'Orco şi bancherul Irving Bellotti de la Rothschild Italia.

Designerul, care a fost înmormântat luni în micul cimitir din Rivalta (Piacenza), lângă mama, tatăl şi fratele său, nu a avut copii şi, prin urmare, a putut să-şi împartă averea fără cote obligatorii, pe care legea le rezervă în mod normal celor mai apropiate rude, în esenţă soţul/ soţia şi copiii.

Activele şi grupul vor fi moştenite de trei nepoţi: Silvana şi Roberta, fiicele lui Sergio, care a decedat cu ceva timp în urmă, şi Andrea Camerana, fiul Rosannei, sora lui, precum şi de Dell'Orco.

În joc nu este doar grupul de modă, ci şi bunuri imobiliare care includ, printre altele, vila din Pantelleria, reşedinţa de vară din Forte dei Marmi, unde se află şi clubul La Capannina, achiziţionat recent, casa din Milano din Via Borgonuovo, Villa Rosa din Oltrepò Pavese şi alte reşedinţe din Saint Moritz, Paris şi Saint Tropez, dar şi opere de artă.

Potrivit La Stampa, se speculează că ar putea exista şi moşteniri pentru persoanele care au fost alături de Armani de la începutul carierei sale, care au lucrat cu el şi pentru el, şi poate chiar pentru organizaţii caritabile sau cauze sociale.

Cine a fost Giorgio Armani: de la Medicină la lumea modei

Giorgio Armani era sinonim cu stilul şi eleganţa italiană modernă. El a combinat talentul de designer cu perspicacitatea unui om de afaceri, conducând o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) pe an, potrivit news.ro.

Creatorul de modă se simţea rău de ceva timp, în urmă cu câteva săptămâni suferind de o infecție pulmonară şi fiind nevoit să renunţe la prezentările grupului său la Săptămâna Modei Masculine de la Milano din iunie. A fost o premieră în cariera sa, până acum neratând niciunul dintre evenimentele sale de modă.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio” - Regele Giorgio -, designerul era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecţiei sale şi fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a intra pe podium.