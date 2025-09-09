Neymar a moștenit 1 miliard de lire sterline. Cine este bărbatul care i-a lăsat averea și de ce a făcut asta

Un bărbat și-a numit idolul singurul moștenitor. Iată de ce Neymar a primit 1 miliard de lire sterline.

Cine este bărbatul care i-a lăsat averea lui Neymar | GettyImages

În ciuda faptului că nu s-au întâlnit niciodată, un fan l-a numit pe idolul său singurul moștenitor al averii sale. Este vorba de 1 miliard de lire sterline, iar Neymar este singurul moștenitor.

Neymar a primit o moștenire considerabilă de la unul dintre fanii săi

Un om de afaceri, în vârstă de 31 de ani, din Rio Grande do Sul i-a lăsat prin testament întreaga sa avere unui fotbalist de renume. Este vorba de Neymar. Testamentul a fost autentificat la notar în iunie 2025, iar de față au fost doi martori.

Potrivit unei surse, omul de afaceri ar fi avut o avere de 752 milioane de lire sterline, în plus bunuri de valoare, printre care proprietăți, investiții și acțiuni în companii de top. Acesta nu a avut copii.

Bărbatul, care a decedat între timp, a consemnat în testament că este „în deplinătatea facultăților mentale” și că face acest lucru fără vreo obligație. Decizia de a-i lăsa întreaga sa avere lui Neymar s-a bazat pe faptul că afaceristul s-a „identificat” cu fotbalistul.

„Îmi place de Neymar. Ne asemănăm mult”, a notat acesta în documentul legalizat. „Nu-și vede doar propriul interes, ceea ce este destul de rar în ziua de astăzi.”

„Legătura pe care o are cu tatăl său îmi aduce aminte de cea pe care o aveam cu al meu, înainte de a deceda”, a mai adăugat el.

Numele bărbatului a rămas anonim. Înainte de a decedat, acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Neymar are în prezent o avere de 846 milioane de lire sterline, fiind considerat unul dintre cei mai bogați sportivi. El este al treilea, după Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

Pentru a fi declarat moștenitorul omului de afaceri, testamentul este analizat de un judecător. Deocamdată, forbalistul nu a făcut nicio declarație în ceea ce privește acest caz.