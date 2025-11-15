Antena Căutare
Motivul pentru care Laura Giurcanu de la America Express a renunțat la cariera de model la doar 20 de ani

Laura Giurcanu, fosta concurentă America Express, a vorbit recent despre începutul carierei ei ca model.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 07:00
În cei 6 ani de carieră ca model, Laura Giurcanu a făcut multe sacrificii și tocmai de aceea a decis să renunțe la modelling la vârsta de 20 ani. | Instagram

Laura Giurcanu a debutat ca model la vârsta de 14 ani, dar se pare că a decis să renunțe rapid la această lume a modei.

Cu un corp de zeiță, înaltă, carismatică și un chip expresiv, Laura Giurcanu și-a început cariera de model la vârsta de 14 ani, pe când era doar o adolescentă în clasa a VIII-a.

Dezvăluirile neașteptate ale Laurei Giurcanu despre cariera ei de model

Ea a decis să renunțe la lumea modei la vârsta de 20 de ani, iar acum, privind în urmă, Laura consideră că aceea a fost cea mai înțeleaptă decizie și nu regretă nimic.

Laura Giurcanu a vorbit deschis despre momentele dificile care au determinat-o să renunțe la lumea modelling-ului la o vârstă fragedă, chiar la vârsta la care multe modele sunt abia la începutul carierei lor.

Pe perioada liceului, Laura avea deja multe contracte semnate și a simțit la acea vreme că nu s-a bucurat de adolescență așa cum au făcut-o alte fete din jurul ei. Fiind extrem de dedicată carierei sale la acea vreme, Laura era preocupată de proiectele ei și prezentările de modă la care trebuia să participe. Nu a avut o adolescență ca toate cele fete și nu avea suficient timp liber cât să lege prietenii la vârsta la care adolescentele fac acest lucru. În majoritatea timpului se simțea singură din cauza faptului că se concentra pe muncă și începând cu clasa a IX-a ea deja pleca în străinătate cu agenția de modelling.

„Cred că mă simțeam foarte singură. Eram plecată aproape constant timp de cinci ani. Toată perioada liceului am fost plecată (...) Eram singură în cele mai frumoase locuri din lume, văzusem deja extrem de multe țări, călătoream, aveam proiecte interesante, nu făceam atât de mulți bani pe cât s-ar crede, pentru că sunt și cheltuieli foarte mari mai ales când ești la început (...) Stăteam în niște apartamente oribile și costau extraordinar de mult (...) Nu mă mai simțeam împlinită. Eram foarte mică, mi se părea că viața abia începe pentru mine și nu știam dacă voiam să-mi petrec viața singură pe drumuri”, a dezvăluit Laura Giurcanu pe TikTok.

De asemenea, Laura a mai povestit că a fost obligată să aibă primul ei sărut la vârsta de 14 ani la Next Top Model. La acea vreme, pe când poza pentru o campanie în Delta Dunării, la indicațiile lui Cătălin Botezatu, Laura a trebuit să aibă primul ei sărut cu un alt model.

„Primul meu sărut vreodată a fost la 14 ani la Next Top Model. Filmam episodul acela cu Avatar, nu știu dacă vi-l amintiți. Eram în Delta și le-au pictat pe toate fetele roz și pe mine, nu știu de ce, pentru că nu am primit o explicație pentru asta, m-au pictat albastră. Și la un moment dat a venit Cătălin la mine și mi-a spus că trebuie să tragem nu știu ce promo vrem să tragem o introducere, că va trebui să merg, să fac niște pași, mă întâlnesc cu Alex, așa-l chema pe modelul de la Cătălin Botezatu, Alex. Știu că aveam crush pe el, pentru că era super simpatic dar el avea nu știu 20 și ceva de ani și eu aveam 14 ceea ce o nebunie. Și știu că mi-a zis că o să vă întâlniți și ca în avatar vă lipiți cozile, vă conectați cozile și după aia vă sărutați.

Și știu că eram: „Ne sărutăm? Ok!'. Și mi-era foarte rușine să le zic că eu nu m-am sărutat niciodată. Îmi era rușine să zic că eu nu m-am sărutat niciodată, dar cum dintre toate fetele care erau majore, m-au pus pe mine. Este o nebunie. Eu i-am spus lui. Nu îmi amintesc foarte bine, că eram foarte emoționată, treceam prin toate stările. I-am spus că ne apropiem și e ceva așa rapid.

Tot ce mi-amintesc este că era noapte, era frig, îmi bătea inima foarte tare și mă apropiam de omul ăla și am făcut asta și m-am îndepărtat și eram: „Ce-am făcut?'. Gândiți-vă la primul vostru sărut. Deci cred că oricine, sau nu știu, fetele sigur și amintesc primul lor sărut. La mine era cu un tip de care îmi plăcea, dar era un tip care avea cu 7-8 ani mai mult decât mine cu care n-aș fi avut niciodată nicio legătură și la televizor pe Antena 1 în prime time”, a povestit fosta concurentă America Express pe contul ei de Instagram.

În cei 6 ani de carieră ca model, Laura Giurcanu a făcut multe sacrificii și tocmai de aceea a decis să renunțe la modelling la vârsta de 20 ani.

