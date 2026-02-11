Cine e femeia care l-a acompaniat pe Elon Musk la o nuntă MAGA. Deja are copii cu cel mai bogat om din lume

Mulți s-au întrebat cine e femeia care l-a acompaniat pe Elon Musk la o nuntă MAGA, la scurt timp după ce numele miliardarului a fost dezvăluit în dosarele Epstein.

Donald Trump, și el menționat în dosarele Epstein care au fost dezvăluite recent, a organizat o nuntă extravagant pentru Dan Scavino, ce face parte din echipa sa de la Casa Albă.

La eveniment, au fost prezenți mai mulți dintre susținătorii lui Trump, printre care se numără Marco Rubio și Elon Musk, scrie Daily Mail.

Alături de cel mai bogat om din lume, la eveniment a participat și una dintre mamele copiilor săi.

E vorba de Shivon Zilis, care e și angajata miliardarului.

Cine e femeia care l-a acompaniat pe Elon Musk la o nuntă MAGA

Scavino, adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă, s-a căsătorit cu Erin Elmore, directoarea programului Art in Embassies din cadrul Departamentului de Stat al SUA. Evenimentul a avut loc la Mar-a-Lago, deținut de Trump, în Palm Beach.

La nuntă au fost prezenți și Musk și Zilis, care au apărut ținându-se de mână. Zilis e directoare în cadrul Neuralink, compania lui Musk, și are 4 copii cu miliardarul.

CEO-ul Tesla a dezvăluit recent că Zilis e de origine pe jumătate indiană, într-un interviu în care a numit-o „partenera” sa.

„Partenera mea, Shivon, e pe jumătate indiană,” a declarat Musk „A fost dată spre adopție. A crescut în Canada.”

Musk a mai spus că unul dintre fiii lor are al 2-lea prenume Sekhar, un omagiu adus astrofizicianului indo-american și laureat al Premiului Nobel Subrahmanyan Chandrasekhar.

„Unul dintre fiii mei cu ea, al 2-lea lui prenume e Sekar, după Chandra Sekar,” a dezvăluit Musk.

El și Zilis au 4 copii împreună: gemenii Strider și Azure, fiica Arcadia și fiul Seldon Lycurgus. În total, Musk a devenit tatăl a 14 copii.

Cine este Shivon Zilis

Shivon Zilis s-a născut în 1986, în Ontario, Canada. Are dublă cetățenie, canadiană și americană. Zilis a studiat economie și filosofie la Universitatea Yale, unde a jucat ca portar în echipa feminină de hochei pe gheață Yale Bulldogs. A încercat, de asemenea, să intre în echipa de scrimă. A absolvit Yale în 2008.

Zilis și-a început cariera la IBM, după s-a mutat la Bloomberg Beta, unde a lucrat la startup-uri interne și parteneriate. S-a specializat în investiții în inteligență artificială și a devenit membru fondator al echipei.

De asemenea, a fost cercetător asociat la Creative Destruction Lab al Universității din Toronto, unde a consiliat startup-uri axate pe deep tech și AI. În 2015, revista Forbes a inclus-o în lista „30 Under 30” la categoria capital de risc, pentru munca sa inovatoare în domeniul inteligenței artificiale.

În 2016, Shivon Zilis s-a alăturat OpenAI, cofondată de Elon Musk, și a devenit cel mai tânăr membru al consiliului de administrație, poziție pe care a ocupat-o până când a demisionat în martie 2023.

L-a cunoscut pe Musk în perioada în care lucra la OpenAI și ulterior s-a implicat și în alte companii ale lui, inclusiv Neuralink și Tesla. Cuplul are acum 4 copii. 2 dintre ei s-au născut în timp ce Musk avea o relație oficială cu artista Grimes.

În 2017, Zilis s-a alăturat Neuralink, compania de neurotehnologie a lui Musk care dezvoltă interfețe creier–mașină. A devenit directoare de operațiuni și proiecte speciale. În septembrie 2023, s-a alăturat consiliului de administrație al Shield AI, o companie de tehnologie de apărare axată pe inteligență artificială pentru aeronave.