Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț

Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț

Paula Seling iubește din nou la patru ani de la divorțul de Radu Bucura.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 16:39 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 17:16
Galerie
Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț | Captură Instagram/Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Paula Seling formează un cuplu cu Alexandru Gorgos, producător muzical, compozitor și manager, alături de care face echipă bună nu doar în muzică, ci și pe plan sentimental. Artista și managerul ei muzical și-au oficializat relația în cadrul Festivalului Mamaia 2026, potrivit Cancan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Daciana Sârbu s-a fotografiat în ipostaze romantice alături de iubitul mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi la malul mării

Cine este Alexandru Gorgos, iubitul Paulei Seling

Articolul continuă după reclamă

Paula Seling și Radu Bucura au divorțat în anul 2022, după o căsnicie de 17 ani, însă au rămas în relații amiabile de dragul fetiței pe care au adoptat-o împreună. La patru ani de la divorț, artista este din nou îndrăgostită.

Pe lângă statutul de iubit al Paulei Seling, Alexandru Gorgos este producător muzical, compozitor și manager. La Festivalul din Mamaia 2026, cei doi au reușit să câștige premiul I la secțiunea Creație, în valoare de 50.000 de lei. Piesa compusă de ei se numește „Ești mai mult” și a fost interpretată de artista Olga Gorcinschi, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colaborarea lor profesională a pornit de la o idee muzicală a Paulei Seling, pe care Alexandru Gorgos a dezvoltat-o. Artista a mărturisit că se completează reciproc, chiar dacă nu sunt mereu de acord.

„Ne completăm, dar ne și contrazicem uneori, ne ascultăm și, mai ales, ne stimulăm reciproc să scoatem la lumină ce avem mai bun (…) Avantajul este că putem continua ședința de producție și la cină. Dezavantajul este exact același. Eu spun <<simt că trebuie să fie așa>>, el spune <<desigur, cum spui tu, dar de ce?>>. Și de aici începe distracția”, a spus ea, citată de Cancan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Paula Seling nu pune gura pe aceste alimente. La ce a renunțat acum 15 ani

Dincolo de studio și de scenă, Paula Seling și Alexandru Gorgos au parte de momente obișnuite. Când vine vorba despre cine întârzie mai mult atunci când trebuie să plece de acasă, artista a precizat că răspunsul depinde de persoana întrebată. Ea susține că Alexandru întârzie.

+5
Mai multe fotografii

În ceea ce privește vacanțele, bagajele lor conțin mereu lucruri pe care, în cele din urmă, ajung să nu le folosească. În mașină, cuplul nu are o melodie romantică. Paula Seling a mărturisit, în glumă, că repertoriul lor este „surprinzător de democratic”, iar, atunci când nu ascultă muzică, preferă să analizeze modul în care au fost compuse și orchestrate diferite melodii, potrivit profm.ro.

Mirabela Grădinaru, vizită la Kiev fără Nicușor Dan. Cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Uc...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce au scris englezii despre Isabelle, studenta de origine română din Londra care a murit la doar 19 ani Ce au scris englezii despre Isabelle, studenta de origine română din Londra care a murit la doar 19 ani
Observatornews.ro Schimbare radicală la examenul de permis auto. Reguli reintroduse după 26 de ani Schimbare radicală la examenul de permis auto. Reguli reintroduse după 26 de ani
Antena 3 Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?” Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?”
SpyNews Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la sală
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată astăzi actorul care l-a interpretat pe Frodo în „Stăpânul inelelor”. Fanii lui sunt de părere că nu s-a schimbat deloc
Cum arată astăzi actorul care l-a interpretat pe Frodo în „Stăpânul inelelor”. Fanii lui sunt de părere că...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?”
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită:... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026 Jurnalul
Corsetul nu mai e doar pentru seară: 5 ținute ultra-fashion care îl fac surprinzător de ușor de purtat
Corsetul nu mai e doar pentru seară: 5 ținute ultra-fashion care îl fac surprinzător de ușor de purtat Kudika
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică Redactia.ro
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte.
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte. "Litoralul pentru Toți" revine din septembrie Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x