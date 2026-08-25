Paula Seling iubește din nou la patru ani de la divorțul de Radu Bucura.

Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț | Captură Instagram/Hepta

Paula Seling formează un cuplu cu Alexandru Gorgos, producător muzical, compozitor și manager, alături de care face echipă bună nu doar în muzică, ci și pe plan sentimental. Artista și managerul ei muzical și-au oficializat relația în cadrul Festivalului Mamaia 2026, potrivit Cancan.

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Cine este Alexandru Gorgos, iubitul Paulei Seling

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Paula Seling și Radu Bucura au divorțat în anul 2022, după o căsnicie de 17 ani, însă au rămas în relații amiabile de dragul fetiței pe care au adoptat-o împreună. La patru ani de la divorț, artista este din nou îndrăgostită.

Pe lângă statutul de iubit al Paulei Seling, Alexandru Gorgos este producător muzical, compozitor și manager. La Festivalul din Mamaia 2026, cei doi au reușit să câștige premiul I la secțiunea Creație, în valoare de 50.000 de lei. Piesa compusă de ei se numește „Ești mai mult” și a fost interpretată de artista Olga Gorcinschi, potrivit sursei citate mai sus.

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Colaborarea lor profesională a pornit de la o idee muzicală a Paulei Seling, pe care Alexandru Gorgos a dezvoltat-o. Artista a mărturisit că se completează reciproc, chiar dacă nu sunt mereu de acord.

„Ne completăm, dar ne și contrazicem uneori, ne ascultăm și, mai ales, ne stimulăm reciproc să scoatem la lumină ce avem mai bun (…) Avantajul este că putem continua ședința de producție și la cină. Dezavantajul este exact același. Eu spun <<simt că trebuie să fie așa>>, el spune <<desigur, cum spui tu, dar de ce?>>. Și de aici începe distracția”, a spus ea, citată de Cancan.

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Dincolo de studio și de scenă, Paula Seling și Alexandru Gorgos au parte de momente obișnuite. Când vine vorba despre cine întârzie mai mult atunci când trebuie să plece de acasă, artista a precizat că răspunsul depinde de persoana întrebată. Ea susține că Alexandru întârzie.

În ceea ce privește vacanțele, bagajele lor conțin mereu lucruri pe care, în cele din urmă, ajung să nu le folosească. În mașină, cuplul nu are o melodie romantică. Paula Seling a mărturisit, în glumă, că repertoriul lor este „surprinzător de democratic”, iar, atunci când nu ascultă muzică, preferă să analizeze modul în care au fost compuse și orchestrate diferite melodii, potrivit profm.ro.