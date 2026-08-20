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Daciana Sârbu s-a fotografiat în ipostaze romantice alături de iubitul mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi la malul mării

Daciana Sârbu a împărtășit cu urmăritorii din mediul online imagini din ultima vacanță pe care a petrecut-o alături de Alex Ghionea, iubitul ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 09:00 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 09:41
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Daciana Sârbu s-a fotografiat în ipostaze romantice alături de iubitul ei. Cum au fost surprinși cei doi la malul mării | Captură Instagram
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Deși preferă discreția, Daciana Sârbu a ales să împărtășească pe rețelele de socializare câteva imagini din concediul lor.

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Daciana Sârbu, imagini rare alături de iubitul mai tânăr

Daciana Sârbu și Alex Ghionea au petrecut câteva zile într-o vacanță în Grecia. Fosta soție a lui Victor Ponta a postat imagini din escapada romantică și a transmis un mesaj care reflectă cât de bine se simte: „Zile care rămân în suflet”.

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Fotografiile postate pe contul de Instagram al Dacianei Sârbu surprind momente de relaxare, apusuri spectaculoase și mese liniștite la malul mării. Într-una dintre imagini, cei doi apar îmbrățișați, cu privirea spre mare. În timp ce bărbatul stă cu spatele la cameră, Daciana se află alături de el.

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Cine este iubitul Dacianei Sârbu

Alex Ghionea este originar din Mediaș și lucrează în domeniul HoReCa, așadar apropierea lor este cât se poate de normală, dat fiind faptul că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării, potrivit click.ro.

Deși între cei doi există o diferență de vârstă de aproximativ 20 de ani, acest lucru nu i-a împiedicat să trăiască o poveste de iubire departe de ochii publicului.

Într-un interviu, Daciana Sârbu a vorbit despre relația pe care partenerul său o are cu fiicele ei și a mărturisit că apreciază faptul că Alex Ghionea „îmi iubește fetele”.

Totodată, ea a explicat că nu a considerat niciodată să își ascundă relația, chiar dacă a ales să fie discretă în ceea ce privește viața personală, potrivit unei surse.

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„Eu nu am ascuns această relație, pentru că, în general, nu sunt un om care să fie diferit în public față de cum este acasă. Nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație este cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că este un lucru fără de care nu poate să trăiască planeta. Toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată și bârfită. Cred că și iubită, pe de altă parte, și mi-am asumat asta. Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum. Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal”, declara Daciana Sârbu, în urmă cu ceva timp, pentru click.ro, citată de sursa menționată mai sus.

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