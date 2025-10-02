Paula Seling nu pune gura pe aceste alimente. La ce a renunțat acum 15 ani

Paula Seling este într-o formă de invidiat. Iată ce dietă strictă ține de mai bine de un deceniu.

Paula Seling are 46 de ani și are un fizic de invidiat, după ce ani la rândul a avut probleme cu kilogramele în plus. Solista a dezvăluit la ce alimente a renunțat de mai bine de 15 ani.

Paula Seling, dietă strictă pentru un corp de invidiat

În ultimii ani, Paula Seling a trecut printr-o transformare fizică, reușind să slăbească peste 10 kilograme. Acest lucru a fost posibil urmând o dietă strictă. Artista a fost nevoită să renunțe la unele alimente pentru a fi mulțumită cu modul în care arată.

Potrivit unei surse, solista a renunțat de 15 ani la carne și la zahăr. De asemenea, nu sare peste sport și consideră că și muzica o ține în formă. Paula merge regulat la bazin împreună cu fiica sa și înoată cu mare plăcere. Deși a fost nevoită să întrerupă o perioadă sesiunile de înot, din cauza operației la claviculă, artista așteaptă cu nerăbdare să intre din nou în bazin, după perioada de recuperare.

„Nu știu dacă am un secret, pur și simplu mă bucur de fiecare clipă! Pe mine muzica mă ține în formă.

Încă din liceu am fost mereu atentă la ce mănânc și am făcut destul de mult sport pentru că am înțeles că e necesar. Între timp, a început să-mi placă și mă simt nefiresc dacă nu practic sporturi. Mă plimb mult, merg și la sală. Acum aștept să mă refac după operația la umăr ca să reiau mersul la sală și înotul cu fiica mea.

Am renunțat la zahăr definitv. Am renunțat la carne și orice produse de origine animală de 15 ani. Am renunțat la dulciuri, rareori consum dulciuri vegane, bazate pe semințe, pe fructe”, a menționat Paula Seling.