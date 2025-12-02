Adi Vasile este noul prezentator Survivor România 2026 și se mândrește cu o logodnică superbă.

El și logodnica lui se pregătesc să facă pasul cel mare în curând și, chiar dacă nu au anunțat data nunții, fanii sportivului sunt curioși să afle mai multe detalii. | Instagram & Antena 1

Adi Vasile, celebrul jucător și antrenor de handbal, este pregătit ca din ianuarie 2026 să aducă în fața telespectatorilor show-ul de anduranță și supraviețuire care a făcut istorie.

Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026

Emisiunea se va vedea la Antena 1 și în AntenaPLAY din 2026, iar sportivul este pregătit să îi motiveze pe concurenții care vor lupta pentru marele premiu. Faimoșii vs Războinicii vor fi extrem de competitivi și le va fi greu să facă față încercărilor show-ului atunci când foamea și oboseala își vor spune cuvântul.

Adi Vasile e pregătit să își intre în rolul de prezentator și știe că are acasă o susținătoare puternică, pe logodnica lui Delia Tudose.

Adi Vasile și Delia Tudose formează un cuplu de mai mulți ani, iar anul trecut s-au logodit. Încântat de noua provocare din viața lui și de acest nou proiect, Adi Vasile se va pregăti în curând să plece în Republica Dominicană la filmări, deși îi va duce dorul logodnicei sale.

Celebrul antrenor și frumoasa brunetă s-au logodit în vara anului 2024, în timpul unei vacanțe pe care cei doi îndrăgostiți au savurat-o din plin.

Delia este make-up artist de meserie și este dedicată pasiunii pe care o are. Frumoasa brunetă l-a cucerit pe Adi Vasile cu fizicul ei de invidiat, având o siluetă impecabilă. Delia Tudose este pasionată călătorii și nu ezită să arate acest lucru în postările ei de pe rețelele de socializare, unde postează adesea imagini din destinațiile inedite pe care le vizitează.

Pe lângă aceste pasiuni, pentru că are un corp suplu, se vede că Delia e pasionată și de sport, având un trup de invidiat, cu abdomen perfect și picioare lungi și intens lucrate la sală. De asemenea, Delia are colaborări cu mai multe branduri, având o comunitate destul de mare pe rețelele de socializare acolo unde promovează articole de fashion.

Tânăra cu trup de model și chip angelic l-a cucerit din prima clipă pe fostul jucător de handbal și acum cei doi se bucură de o frumoasă poveste de dragoste.

Prezentatorul Survivor România 2026 preferă să își păstreze viața amoroasă departe de ochii curioșilor și ai presei. Cu toate acestea, nu a putut să nu dezvăluie să are o relație fericită și că se vede căsătorit cu Delia.

„Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri. Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face din când în când niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, declara Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV.

El și Delia Tudose se pregătesc să facă pasul cel mare în curând și, chiar dacă nu au anunțat data nunții, fanii sportivului sunt curioși să afle mai multe detalii.

