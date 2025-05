Melodia lansată de Ioana Ignat după o nouă despărțire de Sebastian Dobrincu. Cum sună colaborarea și cu ce artist o cântă

„Așa ne dă dragostea” este rezultatul spectaculos a colaborarii dintre Keo și Ioana Ignat. Single-ul este combinația perfectă între forță și sensibilitate și marchează un nou capitol, atât în carieră, cât și în viața personală a celor doi artiști.

„Mi-a placut vocea Ioanei de cand s-a lansat si m-am gandit ca vocile noastre ar suna bine impreuna. Nu m-am inselat, imi place mult ce a iesit.”

Piesa a luat naștere în urmă cu exact un an, în aceeași perioadă în care tabloidele scriau despre despărțirea Ioanei de Sebastian Dobrincu. A fost momentul în care artista a ales să lase muzica să vorbească în locul cuvintelor.

„Uneori, dragostea nu rămâne, dar lasă în urmă inspirație. ‘Așa ne dă dragostea’ a venit fix la momentul potrivit pentru mine, acum un an. Keo m-a invitat să cântăm împreună și am acceptat imediat. E un artist talentat și mă bucur că am făcut echipă pentru piesa asta”, declară Ioana Ignat.

Melodia Ioanei Ignat este compusă de Keo și Gabriel Maga

Single-ul “Așa ne dă dragostea”, este scris de Keo împreună cu Gabriel Maga, iar Ioana Ignat strălucește atât vocal, cât și vizual, într-un videoclip intens și artistic, realizat de Isabella Szanto și Nicu Drăgan.

"La filmarile videoclipului ne-am distrat de minune, si ma bucur ca Ioana a acceptat sa intre in universul meu, mai Rock." , declară Keo. “'Asa ne da dragostea' este o piesa in stilul primelor mele melodii, o piesa despre o dragoste care vine la pachet cu bucurii dar si cu suferinte... Cred ca toata lumea se va regasi in mesaj.”, continuă Keo.

Cu un stil pop-rock modern și colaborări de succes alături de artiști ca Andreea Bălan, Puya sau Skizzo Skillz, Keo și-a consolidat statutul în industria muzicală românească. Piesele lui au adunat milioane de streamuri, iar colaborarea cu Alexandra Ungureanu la „Cel mai frumos cadou” a devenit un adevărat fenomen online.

Recent, Keo a revenit în atenția publicului și prin participarea la o emisiune de divertisment („Te cunosc de undeva!”), unde face echipă cu aceeași Alexandra Ungureanu.

În ciuda speculațiilor din presă, Ioana Ignat pare mai concentrată ca niciodată pe carieră, iar single-ul „Așa ne dă dragostea” anunță o perioadă creativă prolifică, cu proiecte și colaborări care se conturează deja la orizont.

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu, o nouă despărțire?

Recent, despre Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu au apărut din nou informații potrivit cărora s-ar fi despărțit. Iar artista a avut o primă reacție pentru Libertatea, imediat după ce ar fi fost părăsită din nou de iubit.

Sebastian Dobrincu a declarat că el și Ioana au încheiat lucrurile, fiecare fiind cu viața lui și având libertatea de a-și găsi persoana potrivită. Întrebat dacă plănuiește vacanța cu Ioana, Sebastian a spus adevărul.

De cealaltă parte, artista a zis: „Probabil o să mai vedeți fotografii cu noi. Eu și Sebastian ținem foarte mult unul la celălalt și avem o istorie lungă în spate. Avem viețile noastre personale si alegem să trăim cât mai discret, fără să dăm prea multe explicații”, a spus Ioana Ignat în exclusivitate pentru Libertatea.