Codruța Filip, schimbare radicală după divorț: unde locuiește acum

Codruța Filip a plecat de acasă după despărțire și locuiește acum cu chirie. Artista a vorbit despre noul început și decizia de a o lua de la zero.

S-a aflat unde s-a mutat Codruța Filip după divorț. Aceasta a luat decizia de a pleca de acasă și de a nu mai locui cu fostul partener. Codruța a ales să vorbească deschis despre despărțirea prin care trece. Aceasta a mai spus că a plecat de acasă doar cu hainele sale. Artista și-a dorit să-și refacă viața singură, iar în prezent locuiește într-un apartament în chirie.

Codruța Filip, schimbare radicală după divorț

Despărțirile pot fi dureroase, însă pot reprezenta și o etapă de reinventare. Codruța Filip pare că a găsit puterea de a merge mai departe. Aceasta traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, dar nu își pierde speranța.

Articolul continuă după reclamă

După ce a avut o relație de aproape șapte ani, artista a luat decizia de a pleca și de a lua lucrurile de la capăt. Chiar dacă începe totul de la zero, Codruța pare pregătită pentru ceea ce îi rezervă viitorul.

„Eu am fost cea care a plecat de acasă. De la începutul anului nu mai stăm împreună. Eu, imediat după ce m-am întors din competiție și mi-am clarificat niște lucruri și am descoperit niște lucruri, am plecat”, ar fi declarat artista într-un podcast.

Ce decizie a luat Codruța Filip după divorț

Codruța a spus că există momente în viață în care lucrurile materiale nu mai au importanță. Deși a declarat că a investit în casa în care a locuit, aceasta a ales să lase trecutul în urmă. Artista spune că nu are nevoie de nimic altceva decât de liniște sufletească și interioară. De altfel, a mai spus că nu a fost interesată să ia cu ea bunuri materiale. Singurele lucruri pe care le-a luat din casă au fost hainele sale.

Cântăreața a declarat că despărțirea nu a venit dintr-un moment de impulsivitate. Aceasta a spus că a luat decizia după mai multe discuții bine gândite. Deși nu i-a fost ușor, Codruța spune că a fost „cel mai sănătos pas” pentru viața sa.

Conform propriilor declarații, Codruța locuiește în prezent într-un apartament cu chirie. Aceasta a mai spus că și-a achiziționat o mașină nouă, fiind dornică să-și construiască viața pe cont propriu. Deși a fost reținută în declarații, artista a precizat că își dorește să-și găsească liniștea în această perioadă agitată.