Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014

Conchita Wurst, câștigătoarea Eurovision 2014, surprinde cu o transformare radicală și anunță retragerea din legătura cu Eurovision. Artista își schimbă complet imaginea și direcția profesională.

Conchita Wurst, fosta câștigătoare a Eurovision 2014, este complet transformată. La mai bine de 10 ani de la momentul care a consacrat-o, artista nu mai arată deloc ca în perioada în care a cucerit scena europeană. „Femeia cu barbă” a trecut prin numeroase schimbări de imagine în ultimii ani.

Conchita Wurst, transformare neașteptată de look

Conchita Wurst a câștigat Eurovision 2014 cu piesa „Rise Like a Phoenix”, moment în care a impresionat publicul prin apariția sa spectaculoasă, cu barbă, păr lung și un look care a devenit rapid emblematic. De atunci, însă, prioritățile și stilul său s-au schimbat semnificativ.

Citește și: Conchita Wurst a făcut spectacol pe stradă, într-o rochie neagră din latex. Ce reacție au avut fanii când au văzut fotografia

Articolul continuă după reclamă

La începutul acestui an, Conchita a anunțat că se retrage din toate activitățile legate de celebrul concurs muzical, o decizie care a surprins mulți fani, mai ales că ediția Eurovision se desfășoară chiar la Viena, în Austria. Puțini știu că numele real al artistei este Thomas Neuwirth.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În vârstă de 37 de ani, Conchita a devenit un adevărat fenomen internațional datorită imaginii sale unice, care îmbina elemente masculine și feminine într-un stil artistic puternic și recognoscibil. În ultimele apariții publice, artista a adoptat un look complet diferit: apare tot mai des în costume bărbătești, cu părul mai scurt și un stil mai sobru decât cel cu care și-a obișnuit fanii.

Citește și: Conchita de România, agresată în Spania de polițiști: „M-au lăsat în ploaie în stradă”. Ce are de gând să facă acum

Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014

Schimbarea de imagine a fost anunțată chiar de ea, fiind parte dintr-un proces personal de reinventare, care a dus și la decizia de a se distanța de Eurovision și de asocierea constantă cu personajul Conchita Wurst.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Concursul Eurovision mi-a modelat viața. A fost scena mea, casa mea și rampa mea de lansare, precum și un capitol pentru care sunt profund recunoscătoare. Ca artist, schimbarea este cea mai mare constantă a mea. De acum înainte, mă retrag din contextul Eurovision. Mă îndrept spre alte proiecte profesionale și las lucrurile noi să se dezvolte. Legătura mea cu Eurovision Song Contest rămâne parte din istoria mea, nu locul pentru următorii mei pași. Decizia mea este personală și nu o voi comenta mai mult”, a declarat artista.

Mesajul a fost semnat cu numele Thomas, iar de atunci fanii au observat o transformare tot mai vizibilă a stilului său, atât în aparițiile publice, cât și în direcția artistică pe care o urmează.