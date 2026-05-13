Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014

Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014

Conchita Wurst, câștigătoarea Eurovision 2014, surprinde cu o transformare radicală și anunță retragerea din legătura cu Eurovision. Artista își schimbă complet imaginea și direcția profesională.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 Mai 2026, 18:41 | Actualizat Miercuri, 13 Mai 2026, 18:42
Galerie
Conchita Wurst, câștigătoarea Eurovision 2014, surprinde cu o transformare radicală și anunță retragerea din legătura cu Eurovision. Artista își schimbă complet imaginea și direcția profesională. | Getty Images
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Conchita Wurst, fosta câștigătoare a Eurovision 2014, este complet transformată. La mai bine de 10 ani de la momentul care a consacrat-o, artista nu mai arată deloc ca în perioada în care a cucerit scena europeană. „Femeia cu barbă” a trecut prin numeroase schimbări de imagine în ultimii ani.

Conchita Wurst, transformare neașteptată de look

Conchita Wurst a câștigat Eurovision 2014 cu piesa „Rise Like a Phoenix”, moment în care a impresionat publicul prin apariția sa spectaculoasă, cu barbă, păr lung și un look care a devenit rapid emblematic. De atunci, însă, prioritățile și stilul său s-au schimbat semnificativ.

Citește și: Conchita Wurst a făcut spectacol pe stradă, într-o rochie neagră din latex. Ce reacție au avut fanii când au văzut fotografia

Articolul continuă după reclamă

La începutul acestui an, Conchita a anunțat că se retrage din toate activitățile legate de celebrul concurs muzical, o decizie care a surprins mulți fani, mai ales că ediția Eurovision se desfășoară chiar la Viena, în Austria. Puțini știu că numele real al artistei este Thomas Neuwirth.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În vârstă de 37 de ani, Conchita a devenit un adevărat fenomen internațional datorită imaginii sale unice, care îmbina elemente masculine și feminine într-un stil artistic puternic și recognoscibil. În ultimele apariții publice, artista a adoptat un look complet diferit: apare tot mai des în costume bărbătești, cu părul mai scurt și un stil mai sobru decât cel cu care și-a obișnuit fanii.

Citește și: Conchita de România, agresată în Spania de polițiști: „M-au lăsat în ploaie în stradă”. Ce are de gând să facă acum

Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014

Schimbarea de imagine a fost anunțată chiar de ea, fiind parte dintr-un proces personal de reinventare, care a dus și la decizia de a se distanța de Eurovision și de asocierea constantă cu personajul Conchita Wurst.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Concursul Eurovision mi-a modelat viața. A fost scena mea, casa mea și rampa mea de lansare, precum și un capitol pentru care sunt profund recunoscătoare. Ca artist, schimbarea este cea mai mare constantă a mea. De acum înainte, mă retrag din contextul Eurovision. Mă îndrept spre alte proiecte profesionale și las lucrurile noi să se dezvolte. Legătura mea cu Eurovision Song Contest rămâne parte din istoria mea, nu locul pentru următorii mei pași. Decizia mea este personală și nu o voi comenta mai mult”, a declarat artista.

+3
Mai multe fotografii

Mesajul a fost semnat cu numele Thomas, iar de atunci fanii au observat o transformare tot mai vizibilă a stilului său, atât în aparițiile publice, cât și în direcția artistică pe care o urmează.

Cum a reacționat Iuliana Marciuc după zvonurile despre despărțirea de Adrian Enache și iubitul de 30 de ani...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se &#8220;împrumute&#8221; pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Observatornews.ro Tatăl copilului găsit după 3 zile, în Sibiu: "Ne-a spus şi mie, şi mamei că ne iubeşte" Tatăl copilului găsit după 3 zile, în Sibiu: "Ne-a spus şi mie, şi mamei că ne iubeşte"
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
SpyNews Alexandru Sautner și-a ieșit din minți! Gestul lui Richard Abou Zaki l-a enervat la maximum: "Tu ești sfânt" Alexandru Sautner și-a ieșit din minți! Gestul lui Richard Abou Zaki l-a enervat la maximum: "Tu ești sfânt"
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum a reacționat Iuliana Marciuc după zvonurile despre despărțirea de Adrian Enache și iubitul de 30 de ani
Cum a reacționat Iuliana Marciuc după zvonurile despre despărțirea de Adrian Enache și iubitul de 30 de ani
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mara Bănică, victorie în instanță în conflictul cu Oana Zăvoranu. Ce sumă trebuie să plătească acum vedeta
Mara Bănică, victorie în instanță în conflictul cu Oana Zăvoranu. Ce sumă trebuie să plătească acum vedeta
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“ BZI
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni Jurnalul
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi" Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x