Cine este soțul Corinei Dănilă. Actrița a recunoscut că s-a căsătorit în secret

Corina Dănilă a dezvăluit recent că s-a căsătorit în secret.

Invitată la emisiunea lui Denise Rifai, Corina Dănilă a vorbit deschis despre cariera ei în actorie și a făcut dezvăluiri fără perdea și despre viața ei personală.

Corina Dănilă s-a căsătorit în secret în urmă cu mai bine de 5 ani

Celebra actriță de film și teatru a luat prin suprindere pe toată lumea atunci când a anunțat că s-a căsătorit făcă să știe nimeni. Mai mult decât atât, actrița în vârstă de 53 de ani a dezvăluit că soțul ei este cu 12 ani mai tânăr decât ea.

Corina Dănilă a debutat ca actriță în urmă cu 30 de ani și și-a început cariera în televiziune ca reporter în 1994. Rolul care i-a adus cel mai mult succes a fost cel din prima telenovelă românească, „Numai iubirea”.

De atunci, actrița a jucat în mai multe filme și continuă să performeze pe scena teatrului în mai multe teatre din Capitală. Deși are acum o carieră de succes în actorie, aceasta nu a fost prima ei opțiune. Corina Dănilă a povestit că a renunțat la medicină pentru a studia teatru și iată că acesta a fost drumul care i-a adus cea mai multă împlinire.

Într-un interviu recent, frumoasa actriță a vorbit și despre viața ei personală. Dacă în trecut a suferit mult din dragoste și a avut câteva relații intens mediatizate, acum Corina Dănilă se bucură de o relație minunată alături de soțul ei.

Când a fost întrebată de câte ori a fost cerută în căsătorie, Corina Dănilă a spus că de trei ori. Astfel, ea a decis să anunțe că în urmă cu 5 ani și jumătate s-a căsătorit în secret. Dacă până acum a dorit să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, acum a vorbit deschis despre frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiește.

Soțul este este Dorin Enache, și el actor de meserie. Bărbatul are 41 de ani și este originar din Alexandria.

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a povestit Corina Dănilă la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

