Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este soțul Corinei Dănilă. Actrița a recunoscut că s-a căsătorit în secret

Cine este soțul Corinei Dănilă. Actrița a recunoscut că s-a căsătorit în secret

Corina Dănilă a dezvăluit recent că s-a căsătorit în secret.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 16:19 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 17:07
Galerie
Într-un interviu recent, Corina Dănilă a vorbit deschis despre noua poveste de dragoste pe care o trăiește. | Instagram

Invitată la emisiunea lui Denise Rifai, Corina Dănilă a vorbit deschis despre cariera ei în actorie și a făcut dezvăluiri fără perdea și despre viața ei personală.

Citește și: Corina Dănilă, surprinsă în compania unui bărbat misterios. În ce ipostaze au fost fotografiați

Corina Dănilă s-a căsătorit în secret în urmă cu mai bine de 5 ani

Celebra actriță de film și teatru a luat prin suprindere pe toată lumea atunci când a anunțat că s-a căsătorit făcă să știe nimeni. Mai mult decât atât, actrița în vârstă de 53 de ani a dezvăluit că soțul ei este cu 12 ani mai tânăr decât ea.

Articolul continuă după reclamă

Corina Dănilă a debutat ca actriță în urmă cu 30 de ani și și-a început cariera în televiziune ca reporter în 1994. Rolul care i-a adus cel mai mult succes a fost cel din prima telenovelă românească, „Numai iubirea”.

De atunci, actrița a jucat în mai multe filme și continuă să performeze pe scena teatrului în mai multe teatre din Capitală. Deși are acum o carieră de succes în actorie, aceasta nu a fost prima ei opțiune. Corina Dănilă a povestit că a renunțat la medicină pentru a studia teatru și iată că acesta a fost drumul care i-a adus cea mai multă împlinire.

Citește și: Corina Dănilă, imagine rară cu fiica ei în vârstă de 21 de ani. Cum arată acum tânăra care e o prezență discretă în spațiul public

Într-un interviu recent, frumoasa actriță a vorbit și despre viața ei personală. Dacă în trecut a suferit mult din dragoste și a avut câteva relații intens mediatizate, acum Corina Dănilă se bucură de o relație minunată alături de soțul ei.

Când a fost întrebată de câte ori a fost cerută în căsătorie, Corina Dănilă a spus că de trei ori. Astfel, ea a decis să anunțe că în urmă cu 5 ani și jumătate s-a căsătorit în secret. Dacă până acum a dorit să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, acum a vorbit deschis despre frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiește.

Soțul este este Dorin Enache, și el actor de meserie. Bărbatul are 41 de ani și este originar din Alexandria.

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a povestit Corina Dănilă la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

colaj corina danila
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Corina Dănilă a apelat la ajutorul medicului estetician. Ce schimbare și-a făcut vedeta

Foto-ghici. Micuța din imagine a devenit o actriță îndrăgită. Ce mesaj emoționant a primit de la mama sa: „O femeie inte...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro "Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia "Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Antena 3 Un cuplu din Texas a cumpărat un conac dărăpănat în Italia cu 160.000 de dolari, fără să-l vadă înainte. Renovarea i-a surprins complet Un cuplu din Texas a cumpărat un conac dărăpănat în Italia cu 160.000 de dolari, fără să-l vadă înainte. Renovarea i-a surprins complet
SpyNews Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care a trecut
Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care...
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi Catine.ro
Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani 
Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani 
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor pentru „gestionarea informațiilor clasificate”. Salariile actualizate
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia Observator
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate MediCOOL
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x