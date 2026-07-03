Cornel Palade a dezvăluit ce tatuaje are și care e inedita lor poveste! Ce a recunoscut artistul de 73 de ani

Celebrul actor Cornel Palade a dezvăluit ce tatuaje are și care este inedita poveste din spatele lor.

Cornel Palade este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori din România. Puțini sunt cei care știu că, în ciuda vârstei, acesta are anumite tatuaje, cu o poveste inedită. Descoperă totul despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Ce tatuaje are celebrul actor Cornel Palade și care este povestea din spatele lor! Ce a recunoscut artistul de 73 de ani

Cornel Palade este unul dintre actorii români atât de cunoscuți și îndrăgiți încât nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Acesta și Romică Țociu au format timp de zeci de ani un duo savuros al comediei românești, cu sketch-uri umoristice ce au făcut senzație în anii 1990 și 2000. Artist complet, Cornel Palade a apărut și în filme și seriale românești, dar a avut totodată și colaborări muzicale sau lansări de piese proprii, care s-au bucurat de mult succes la public.

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Puțini sunt cei care știu despre Cornel Palade faptul că acesta are niște tatuaje cu o poveste cât se poate de inedită. Se pare că totul s-ar fi întâmplat în perioada tinereții, înainte de Revoluție, când acestea erau interzise și aspru criticate și sancționate de Miliție, căci erau considerate a fi un obicei periculos, ce avea legătură cu lumea interlopă sau cu lumea celor care comit infracțiuni. Mulți credeau că deținuții își fac tatuaje, motiv pentru care desenele pe piele reprezentau de cele mai multe ori un stigmat social.

Cornel Palade a avut însă curajul să își facă tatuaje în perioada comunistă, însă a susținut faptul că le-a regretat ulterior și încă face acest lucru.

„Regret toate tatuajele pe care le am, eram mic când le-am făcut, era o tâmpenie, au venit niște băieți mai mari și m-au înțepat cu scrum de țigară, că nu aveau tuș. Regret că sunt scrise niște ***** pe mine, m-au tocat atunci de mi-au sărit capacele. Acum nu le bag în seamă, le ignor. Dacă am reușit să fac asta, vă dați seama câte lucruri de ***** din viața mea am putut ignora”, a spus Cornel Palade, potrivit retetesivedete.ro.