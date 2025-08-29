Alex Velea, urare specială pentru Maya Castellano, de ziua ei de naștere. Fiica Antoniei a împlinit 15 ani

Alex Velea a publicat un mesaj emoționant pentru aniversarea Mayei, fiica Antoniei. Cum se înțeleg cei doi și ce a mărturisit artistul.

Maya, fiica Antoniei, a împlinit 15 ani pe 28 august 2025. Adolescenta s-a bucurat de o petrecere de poveste în Italia, acolo unde aceasta locuiește cu tatăl ei, Vincenzo Castellano. Cu toate acestea, mama ei, nu putea lipsi de la acest moment important din viața primului său copil.

Artista a surprins-o pe sărbătorită extrem de zâmbitoare, alături de tortul pe care l-a primit. În imagine se poate observa și Dominci, unul dintre frații săi mai mici, semn că întreaga familie i-a fost alături la ziua ei de naștere.

Ce mesaj a publicat Alex Velea de ziua de naștere a Mayei, fiica Antoniei

Deși Maya locuiește în Italia, are o relație foarte apropiată cu mama sa. Mai mult, ea se înțelege foarte bine și cu Alex Velea și cei doi frați ai ei mai mici. Fie că adolescenta vine în România sau că merg cu toții în vacanțe, sunt foarte apropiați.

Alături de fotografia publicată de Antonia, la story, cu fiica ei, aceasta a adăugat și un mesaj. „La mulți ani, prima mea dragoste”, a scris artista.

De asemenea, și Alex Velea a marcat aniversarea fetei într-un mod special. El a distribuit o imagine în care apare alături de Maya, când aceasta era doar un copilaș, dar și un mesaj emoționant din care reiese relația dintre ei.

„La mulți ani, Maya! A fost o bucurie să te văd crescând. Dumnezeu să te binecuvânteze întotdeauna”, a fost urarea specială a artistului pentru fiica Antoniei.

Alex Velea și Antonia formează un cuplu apreciat și iubit de mulți fani. Deși sunt discreți când vine vorba de viața personală, aceștia nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente pentru ei.

După 9 ani de relație, artistul a decis să facă pasul cel mare. Acesta a cerut-o de soție pe iubita lui într-un mod inedit, chiar în vara anului 2021. Au trecut mai bine de 3 ani de la frumosul eveniment, însă aceștia sunt rezervați când vine vorba de nuntă.

În ultima perioadă, Alex Velea și Antonia au declarat că se gândesc la ziua în care vor spune „DA” în fața ofițerului de stare civilă, însă nu au planificat nimic. Se pare că nunta nu reprezintă o urgență pentru ei.

De curând, artistul a făcut noi dezvăluiri despre marele eveniment. Cei doi nu se grăbesc să facă nunta dintr-un motiv bine întemeiat. Alex Velea a declarat că timpul limitat pe care îl au acum nu îi ajută să organizeze o petrecere pentru cununia civilă și religioasă.

„Nu ne grăbim nicăieri când vine vorba de nuntă, aici și acum : perfect cum suntem, cum trăim unul lângă altul în fiecare zi, alături de copiii noștri. Eu știu că ea e aleasa mea, iar nunta va veni și ea când ne va permite programul.”, a povestit cântărețul, potrivit okmagazine.ro.