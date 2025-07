Cristi Borcea, imagini rare cu șapte dintre cei nouă copii ai săi. Cum s-au pozat în vacanță

Cristi Borcea a fost în vacanță alături de șapte dintre cei nouă copii ai săi. De asemenea, acesta și-a luat și soția. Valentina Pelinel a publicat o mulțime de poze din concediul petrecut în Grecia.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că omul de afaceri, Cristi Borcea, are o familie numeroasă. Acesta se mândrește, ori de câte ori are ocazia, cu cei nouă copii ai săi.

Din prima căsătorie cu Mihaela Borcea au rezultat trei copii: Patrick, Melissa și Angelo. George Alexandru și Gloria sunt copiii lui Cristi Borcea și ai Alinei Vidican. De asemenea, din rodul iubirii cu avocata Simona Dana Voiculescu s-a născut o fetiță: Andreina Carolyn Christine.

După eșecurile în dragoste, omul de afaceri și-a găsit liniștea lângă Valentina Pelinel, femeia care i-a dăruit trei copii: Milan, Indira Maria și Rania Maria.

Citește și: Cum au apărut Valentina Pelinel și Cristi Borcea în ziua în care Mihaela Borcea și Sorin Rap s-au căsătorit. Toți au reacționat

Articolul continuă după reclamă

Pentru că este un tată implicat și responsabil, acesta și-a dus familia într-o vacanță relaxantă în Grecia. Adesea, Cristi Borcea obișnuiește să își răsfețe soția și cei nouă copii.

„Am fost și sunt gelos, normal. În momentul în care iubești, ești gelos. În momentul în care nu iubești, nu ești gelos. Întotdeauna în jurul oamenilor cu bani, oamenilor puternici, 90% din timp sau cu cine ne vedem, mă refer la toți, îți cer câte ceva, asta e problema. Și am fost obișnuit și sunt obișnuit. Eu nu prea cer pentru că trebuie să dau altora.

Nu aș vrea să facă calculele, ce înseamnă cheltuielile pentru 9 copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer șoferi, bone.

Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanent. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața”, a povestit omul de afaceri în urmă cu ceva timp, într-un podcast, potrivit digisport.ro.

Imagini rare cu Cristi Borcea și șapte dintre cei nouă copii ai săi, în vacanță

De curând, Valentina Pelinel a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din vacanța pe care a petrecut-o alături de cei trei copii ai săi și ai lui Cristi Borcea. De asemenea, omul de afaceri și-a dus în destinația exotică și patru dintre cei șase copii ai săi din fostele căsnicii.

Un lucru este cert, soția omului de afaceri are o relație foarte bună cu cei șase copii ai partenerului său, iar pozele din mediul online vorbesc de la sine. Se pare că Valentina Pelinel se înțelege foarte bine cu fiecare copil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postările Valentinei Pelinel au generat o mulțime de like-uri și de reacții. De asemenea, se poate observa faptul că omul de afaceri s-a distrat de minune în compania soției și a celor șapte copii.

Citește și: Valentina Pelinel, apariție îngrijorătoare pe internet. Cum a apărut într-o fotografie alături de Cristi Borcea și cei trei copii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările