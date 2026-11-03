Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr! Cum arată fostul fotbalist după intervenție și ce spune soția lui: „Acum așteaptă…”

Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr! Fostul fotbalist a trecut curând printr-o astfel de intervenție. Cum arată acum și ce dezvăluire a făcut soția lui.

Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr, iar acum așteaptă rezultatele intervenției. Soția fostului fotbalist a publicat o fotografie cu el după procedură și a scris în descrierea imaginii un mesaj scurt și amuzant. Ce a transmis și cum arată fostul fotbalist acum.

Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr! Ce spune soția lui

Soția lui Cristi Pulhac este activă pe rețelele sociale și obișnuiește să împărtășească momente din viața lor. De această dată, ea a publicat o fotografie cu fostul fotbalist, la scurt timp după ce acesta și-a făcut implant de păr.

În imagine, Cristi Pulhac stă la masă și pare gânditor. Are o banderolă în jurul capului, iar pe laterale se pot observa și câteva pansamente, semn că intervenția a fost făcută recent.

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Fostul fotbalist pare să fie în perioada de după procedură, când trebuie să aștepte ca părul să înceapă să crească.

Soția lui a însoțit fotografia de un mesaj scurt, prin care a făcut haz de noua schimbare a partenerului său.

„Acum așteaptă să îi crească părul”, a scris soția lui Cristi Pulhac în descrierea imaginii.

Cristi Pulhac, despre momentele dificile din cariera de fotbalist. Cum l-a ajutat soția lui, Raluca, să treacă peste probleme

Cu ceva vreme în urmă, Cristi Pulhac a vorbit deschis despre perioada în care a fost fotbalist și despre provocările pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei. Fostul sportiv a recunoscut că nu i-a fost întotdeauna ușor să facă față presiunii, mai ales în momentele în care a trebuit să ia decizii importante pe cont propriu.

Cariera în fotbal vine cu multe satisfacții, dar și cu situații dificile. Cristi Pulhac spune că a întâlnit răutăți, conflicte și momente tensionate în colectivele din care a făcut parte. De asemenea, recunoaște că a făcut și el greșeli, însă consideră că cel mai important lucru este să înveți din experiențele prin care treci.

Fostul fotbalist a mărturisit că, atunci când ești în vârful carierei, apar și numeroase tentații. Tocmai de aceea, spune el, este important să știi să gestionezi momentele în care ai succes și să nu pierzi din vedere lucrurile cu adevărat importante.

Cristi Pulhac, despre greșelile din carieră și sprijinul primit de la soția sa

Cristi Pulhac a recunoscut că au existat perioade în care i-a fost greu să gestioneze anumite situații. Totuși, spune că a reușit să treacă peste ele și datorită sprijinului primit din partea soției sale, Raluca.

Fostul fotbalist a vorbit cu sinceritate despre experiențele sale și despre lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor. Acesta consideră că fiecare greșeală poate deveni o lecție, dacă ai capacitatea să îți recunoști problemele și să înțelegi unde ai greșit.

„În viață trebuie să treci peste orice. A fost foarte greu din punct de vedere să iei decizii singur, să stai într-un colectiv în care întâlnești răutăți, probleme, certuri. Am făcut greșeli și eu, dar după totul constă să înveți din greșeli, adică să-ți dai seama.

Sunt multe chestii, iar atunci nu te gândești la ele, în primul rând trebuie să profiți în momentul respectiv când ești și sus. Când ești sus apar tentațiile astea negative din toate părțile fără să vrei. Am avut o situație mai așa, dar am avut-o pe soția mea, Raluca, care chiar mi-a fost alături”, a declarat Cristi Pulhac la Antena Stars cu ceva vreme în urmă.

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