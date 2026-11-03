Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr! Cum arată fostul fotbalist după intervenție și ce spune soția lui: „Acum așteaptă…”

Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr! Cum arată fostul fotbalist după intervenție și ce spune soția lui: „Acum așteaptă…”

Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr! Fostul fotbalist a trecut curând printr-o astfel de intervenție. Cum arată acum și ce dezvăluire a făcut soția lui.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:03 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:03
Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr! | facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr, iar acum așteaptă rezultatele intervenției. Soția fostului fotbalist a publicat o fotografie cu el după procedură și a scris în descrierea imaginii un mesaj scurt și amuzant. Ce a transmis și cum arată fostul fotbalist acum.

Cristi Pulhac și-a făcut implant de păr! Ce spune soția lui

Soția lui Cristi Pulhac este activă pe rețelele sociale și obișnuiește să împărtășească momente din viața lor. De această dată, ea a publicat o fotografie cu fostul fotbalist, la scurt timp după ce acesta și-a făcut implant de păr.

În imagine, Cristi Pulhac stă la masă și pare gânditor. Are o banderolă în jurul capului, iar pe laterale se pot observa și câteva pansamente, semn că intervenția a fost făcută recent.

Articolul continuă după reclamă

Fostul fotbalist pare să fie în perioada de după procedură, când trebuie să aștepte ca părul să înceapă să crească.

Soția lui a însoțit fotografia de un mesaj scurt, prin care a făcut haz de noua schimbare a partenerului său.

„Acum așteaptă să îi crească părul”, a scris soția lui Cristi Pulhac în descrierea imaginii.

Cristi Pulhac, despre momentele dificile din cariera de fotbalist. Cum l-a ajutat soția lui, Raluca, să treacă peste probleme

Cu ceva vreme în urmă, Cristi Pulhac a vorbit deschis despre perioada în care a fost fotbalist și despre provocările pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei. Fostul sportiv a recunoscut că nu i-a fost întotdeauna ușor să facă față presiunii, mai ales în momentele în care a trebuit să ia decizii importante pe cont propriu.

Cariera în fotbal vine cu multe satisfacții, dar și cu situații dificile. Cristi Pulhac spune că a întâlnit răutăți, conflicte și momente tensionate în colectivele din care a făcut parte. De asemenea, recunoaște că a făcut și el greșeli, însă consideră că cel mai important lucru este să înveți din experiențele prin care treci.

Fostul fotbalist a mărturisit că, atunci când ești în vârful carierei, apar și numeroase tentații. Tocmai de aceea, spune el, este important să știi să gestionezi momentele în care ai succes și să nu pierzi din vedere lucrurile cu adevărat importante.

Cristi Pulhac, despre greșelile din carieră și sprijinul primit de la soția sa

Cristi Pulhac a recunoscut că au existat perioade în care i-a fost greu să gestioneze anumite situații. Totuși, spune că a reușit să treacă peste ele și datorită sprijinului primit din partea soției sale, Raluca.

Fostul fotbalist a vorbit cu sinceritate despre experiențele sale și despre lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor. Acesta consideră că fiecare greșeală poate deveni o lecție, dacă ai capacitatea să îți recunoști problemele și să înțelegi unde ai greșit.

„În viață trebuie să treci peste orice. A fost foarte greu din punct de vedere să iei decizii singur, să stai într-un colectiv în care întâlnești răutăți, probleme, certuri. Am făcut greșeli și eu, dar după totul constă să înveți din greșeli, adică să-ți dai seama.

Sunt multe chestii, iar atunci nu te gândești la ele, în primul rând trebuie să profiți în momentul respectiv când ești și sus. Când ești sus apar tentațiile astea negative din toate părțile fără să vrei. Am avut o situație mai așa, dar am avut-o pe soția mea, Raluca, care chiar mi-a fost alături”, a declarat Cristi Pulhac la Antena Stars cu ceva vreme în urmă.

cristi pulhac
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Cristi Pulhac, despre sprijinul pe care i l-a oferit soția sa după retragerea din fotbal. Cum l-a ajutat superba parteneră

Gabi Bădălău, apel disperat către Claudia Pătrășcanu. Ce a rugat-o pe mama copiilor săi: „Te implor”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani Cum arată acum &#8222;fata de mingi&#8221; care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani
Observatornews.ro 5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi 5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
Antena 3 „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță" „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță"
SpyNews Anne-Mary și Maria de la Mireasa au rupt prietenia în direct. Ce s-a întâmplat: „Eu nu sunt nimeni” Anne-Mary și Maria de la Mireasa au rupt prietenia în direct. Ce s-a întâmplat: „Eu nu sunt nimeni”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Paula Seling a fost cerută în căsătorie de Alexandru Gorgos! Povestea de dragoste. Ani întregi nu s-au întâlnit față în față
Paula Seling a fost cerută în căsătorie de Alexandru Gorgos! Povestea de dragoste. Ani întregi nu s-au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Angela Martini, soția milionarului Dragoș Săvulescu, a anunțat despărțirea! Cei doi au împreună un băiețel
Angela Martini, soția milionarului Dragoș Săvulescu, a anunțat despărțirea! Cei doi au împreună un băiețel
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x