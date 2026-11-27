Andreea Popescu a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi cu două imagini publicate pe Instagram. La câteva luni de la divorțul de Rareș Cojoc, influencerița a surprins un moment de tandrețe, fără să dezvăluie cine este persoana care o însoțește. Să fi apărut un nou bărbat în viața ei?

Andreea Popescu, gesturi tandre în imaginile publicate pe Instagram. Cine este bărbatul misterios?

Andreea Popescu pare să traverseze o perioadă frumoasă, după schimbările importante din viața sa personală. Fosta soție a lui Rareș Cojoc a publicat pe Instagram două imagini care lasă loc interpretărilor.

În prima fotografie, Andreea ține în mână o ceașcă de cafea, în timp ce mâinile unei alte persoane apar în zona taliei sale. Un detaliu care poate sugera un moment de apropiere. În cea de-a doua imagine, un bărbat îi oferă o cafea decorată cu o inimă. Reacția influenceriței nu a întârziat să apară. Aceasta a însoțit fotografia de mesajul „Auuu ❤️”.

Ambele imagini au fost publicate pe fundalul melodiei „Bonito, Bonito”, interpretată de Thiago Navarro.

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Andreea Popescu nu a dezvăluit identitatea bărbatului și nici nu a confirmat că ar avea o nouă relație. De asemenea, nu este clar dacă persoanele surprinse în cele două fotografii sunt una și aceeași.

Ce declara Andreea Popescu recent despre iubire și bărbatul pe care și-l dorește

Imaginile vin după ce Andreea Popescu a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a iubi din nou, după divorțul de Rareș Cojoc.

Într-un interviu acordat lui Cătălin Măruță, influencerița recunoștea că nu își dorește să rămână singură: „Eu cred că fericirea este în doi, niciodată singură. Nu sunt adepta singurătății”, mărturisea Andreea Popescu.

De asemenea, într-un alt interviu, aceasta a explicat că nu mai este impresionată doar de situația financiară a unui bărbat, ci își dorește un partener atent, iubitor și implicat.

„Este mult mai greu. Pe mine nu mă mai impresionează foarte multe lucruri. Eu nu zic că nu sunt curtată, că sunt curtată de foarte mulți bărbați și bărbați foarte potenți financiar, bărbați foarte mișto, dar partea asta financiară nu mă mai impresionează. Am avut, am, sunt bine eu cu mine din punctul ăsta de vedere. Deci chestia asta pică”, a declarat Andreea Popescu pentru Unica.

Un aspect esențial pentru ea este ca viitorul partener să îi accepte și să îi iubească pe cei trei copii.

„Trebuie să fie bărbatul ăla foarte atent, foarte atent la nevoile mele și să-mi iubească copiii. E foarte important să iubească copiii în primul rând și să-mi zică: «Te iau cu cinci, te iau cu zece copii. Nu contează că ai trei copii. Nu mă interesează de nimic. Te iau pentru că eu te iubesc și îmi asum. Îmi asum, te asum cu totul»”, a mai explicat Andreea Popescu pentru sursa anterior menționată.

După divorțul oficializat în aprilie 2026, Andreea Popescu a declarat că este deschisă unei noi povești de dragoste, dar că nu vrea să grăbească lucrurile.

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