Cristina Ciobănașu și-a vizitat părinții și a imortalizat unele dintre cele mai frumoase momente alături de ei. Iată cum a explicat lipsa din online din ultimele zile.

Cristina Ciobănașu este extrem de activă în mediul online, acolo unde se bucură de o comunitate de peste 1 milion de urmăritori. Ori de câte ori are ocazia, ea împărtășește cu cei care o îndrăgesc unele dintre cele mai importante și frumoase momente din viața ei, încântând pe toată lumea cu pozitivismul și starea de bine pe care o transmite de fiecare dată.

De cele mai multe ori, fotografiile pe care le postează sunt văzute ca adevărate surse de inspirație, mai ales pentru tinerele care se regăsesc în stilul ei, dar și în povestea sa de viață.

Citește și: „Nuntă pe malul mării” Ce a postat Cristina Ciobănașu pe rețelele de socializare: „Ne lăudăm cu nuntașii”

Recent, ea a postat o serie de fotografii cu părinții ei biologici și a scris câteva cuvinte pentru cei de acasă, povestindu-le și arătându-le cu ce și-a ocupat timpul în ultimele zile, surprinzându-i cu o apariție demnă de copertă de revistă.

Articolul continuă după reclamă

Cristina Ciobănașu, imagini de colecție alături de părinții ei. Cum s-au pozat în superbul câmp de lavandă: „Nu am vrut să plec de aici fără să...”

Frumoasa actriță își iubește din tot sufletul părinții și, de cele mai multe ori, se simte vinovată pentru că nu reușește să petreacă atât de mult timp pe cât și-ar dori alături de ei. Ea face tot posibilul să se împartă între viața de cuplu, carieră și familie, însă, uneori, timpul este extrem de greu de gestionat chiar și pentru ea.

Totuși, niciodată nu uită de cei care i-au dat viață, motiv pentru care fie își planifică zilele libere pentru a sta cu ei, fie îi vizitează spontan atunci când prinde o ocazie bună de a-i surprinde, așa cum probabil s-a întâmplat și de această dată.

„Știți că eu mai dispar de aici câteva zile ca mai apoi să vă povestesc ce am mai făcut. De data asta am avut un motiv bine întemeiat, am stat câteva zile acasă la Botoșani, m-am ocupat cu diverse, de la curățenie generală și până la vizite pe la rude, iar acum ne întoarcem la București. Revin și cu povești, însă nu am vrut să plec de aici fără să vă las câteva poze cu ai mei. Vă îmbrățișez” a scris aceasta în mediul online, acolo unde a primit o mulțime de comentarii și aprecieri.

Citește și: Urarea emoționantă pe care Cristina Ciobănașu i-a făcut-o Ruxandrei Ion de ziua ei de naștere: „Mi-ai dăruit o a doua familie”

Iată și superbele imagini!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Cea mai frumoasă familie”, „Bucurie mare pentru părinți!”, „Doamne cât mă bucur să văd poze și cu ai tăi. Părinții tăi sunt minunați , sunteți o familie frumoas! Dumnezeu să vă binecuvinteze!”, „Jos pălăria pentru familia ta frumoasă, ești o norocoasă Cristina că Dumnezeu te-a binecuvântat cu două mame minunate” sunt doar câteva dintre aprecierile internauților care au admirat fotografiile postate atât pe Facebook, cât și pe Instagram.

Citește și: Oana Moșneagu rupe tăcerea despre relația dintre soțul său și Cristina Ciobănașu. Ce a îngrozit-o la începutul relației