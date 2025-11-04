Antena Căutare
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită

Vlad Gherman, actorul din Lia – Soția soțului meu, a avut un moment în care a fost nostalgic și a postat pe contul său de Facebook o imagine din ziua nunții.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 16:02
Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit în urmă cu 1 an și jumătate, când au trăit cele mai emoționante momente din viața lor, într-o zi perfectă, fiind înconjurați de familie și prieteni. | Instagram

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit în urmă cu 1 an și jumătate, când au trăit cele mai emoționante momente din viața lor, într-o zi perfectă, fiind înconjurați de familie și prieteni.

Reacția lui Vlad Gherman când un internaut i-a amintit de fosta lui iubită

Cei doi actori s-au bucurat de o nuntă de vis, unde distracția, eleganța și bunul gust au stat la loc de cinste. Oana și Vlad au postat atunci mai multe fotografii și video-uri din ziua lor specială, împărtășind emoțiile pe care le-au simțit cu prietenii lor virtuali.

Citește și: Cum arată Oana Gherman în costum de baie. Ce mesaj a transmis femeilor despre slăbit și acceptarea propriului corp

Recent, Vlad a recunoscut că se uita la fotografiile de la nuntă și și-a amintit ce emoție puternică a simțit atunci când a văzut-o pe Oana pentru prima dată în rochie de mireasă.

Actorul a postat o poză alb-negru cu el și Oana din ziua nunții, un moment unic surprins cu măiestrie de fotograful evenimentului lor.

La descrierea fotografiei extrem de frumoasă, Vlad a scris un mesaj și mai emoționant: „Probabil cel mai emotionant moment a fost acela in care am vazut-o pe Oana in rochie de mireasa! M-a busit plansul ca un copil care a primit cel mai frumos cadou de Craciun. Intr-o fractiune de secunda mi-am vazut toata viata alaturi de ea, iar viata noastra impreuna abia de acum incepe”.

Dacă mulți dintre fanii săi i-au felicitat în secțiunea de comentarii pentru cuplul frumos pe care îl formează și familia pe care au construit-o împreună, au apărut și câteva comentarii răutăcioase.

Citește și: Vlad Gherman, urare copleșitoare pentru soția lui cu ocazia zilei de naștere. Oana Gherman a strălucit de aniversarea sa

Una dintre urmăritoarele actorului a lăsat un comentariu în care îi spunea că îi stătea mai bine lui atunci când era într-o relație cu fosta iubită, făcând referire la Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman a reacționat imediat, iar prin răspunsul lui a scos la iveală mai multe lucruri care nu au funcționat în relația cu Cristina.

„Fiecare isi poate da cu parerea. Degeaba iti sta mai bine cu cineva care nu te respecta, iubeste…”, i-a răspuns actorul internautei.

Apoi șirul de comentarii au curs, iar mulți dintre utilizatori îi susțineau pe Oana și Vlad ca un cuplu perfect, în timp ce alții vorbeau despre fosta parteneră a actorului.

„Doamne ferește, de unde stii tu ce a fost intre ei? Si cum iti permiti ca la o poza cu soția sa ii spui despre fost? Treceți peste daca va deranjează”, „îți stă foarte bine cu Oana , este o fată minunată ! Vă potriviți”, „Sunteți superbi! Ai o soție frumoasă! Să ai grijă de ea!”, „Frumos început iar anii să fie mulți și binecuvântați!”, „Dragii mei , voi sunteti suflete pereche ! Sunteti tineri , frumosi , actori iubiti si talentati si sa va.bucurati de ceea ce aveti ! Oana este frumoasa , naturala , vesela , si pentru.mine a fost o surpriza neasteptata descoperind-o si admirandu-i naturaletea si frumusetea , ceva special ce avea ascuns in interiorul ei , iar pe tine te stiam de la inceput Vlad , de cand erai un tanar la inceput de drum si ochii plini de vise.” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor de la noua postare a lui Vlad Gherman.

Citește și: Oana și Vlad Gherman, nași de cununie. Ce ținute au purtat și cine sunt finii lor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

