Urarea emoționantă pe care Cristina Ciobănașu i-a făcut-o Ruxandrei Ion de ziua ei de naștere: „Mi-ai dăruit o a doua familie”

Cristina Ciobănașu i-a făcut o urare emoționantă Ruxandrei Ion, cu ocazia zilei de naștere.

Relația dintre Cristina Ciobănașu și Ruxandra Ion, „mama” telenovelelor românești, nu se bazează pe documente sau formalități, ci pe o conexiune profundă, construită în ani de apropiere, respect și încredere reciprocă.

Pe vremea când era doar o copilă de 12 ani, Cristina Ciobănașu a fost unul dintre cele opt cazuri pentru care concurenții și vedetele au dansat în emisiunea Dansez pentru tine. Înduioșată de povestea ei, Ruxandra Ion a decis să-i schimbe viitorul fetiței de atunci.

Astfel, a luat-o din familia modestă, a adus-o în București și a decis să o crească de parcă ar fi fost fiica ei. De curând, a fost aniversarea Ruxandrei Ion, iar Cristina Ciobănașu a marcat momentul cu două fotografii speciale, dar și un mesaj transmis din suflet pentru cea care i-a dăruit o a doua familie.

Ce urare emoționantă i-a făcut Cristina Ciobănașu Ruxandrei Ion, cu ocazia zilei de naștere

Cristina Ciobănașu a găsit în Ruxandra Ion nu doar un mentor, ci și o figură maternă și o familie. Aceasta a devenit un pilon de stabilitate în viața sa, oferindu-i șansa de a-și construi o carieră și un viitor strălucit în lumea actoriei.

Cu ocazia zilei de naștere a producătoarei de televiziune, actrița i-a transmis mamei sale adoptive toată recunoștința pe care i-o poartă.

„La mulți ani fericiți celei care mi-a schimbat viața și mi-a dăruit o a doua familie! La mulți ani celei care mi-a descoperit potențialul și a crezut în mine în toți acești ani. La mulți ani, @ruxandraion! Să știi că ești tare iubită!”, a fost mesajul transmis de Cristina Ciobănașu pe contul personal de Instagram.

Cum a ajuns Cristina Ciobănașu să fie adoptată de Ruxandra Ion

Ruxandra Ion a văzut-o la TV pe copila cu atât de mult potențial, dar cu slabe șanse de reușită. A discutat cu familia Cristinei și a decis să-i schimbe destinul.

„După ce am ieșit din concurs, am primit propunerea de a merge să mă văd cu o doamnă importantă. Nu știam cu cine. Țin minte conversația pe care am avut-o cu un domn despre care am aflat ulterior că avea să fie fratele meu mai mare, vitreg, care m-a dus la studiouri să vorbesc cu doamna Ruxandra Ion.(…) M-am văzut cu doamna Ruxandra Ion, au fost două sau trei întâlniri și mi-a propus să vin să locuiesc la ea, să mă mut la București, să vin la o școală de muzică, pentru că visul meu atunci era să fac muzică și nu aveam posibilități financiare să fac asta.

Ea s-a oferit să mă ajute cu tot ce însemna susținere pe partea financiară și pe zona emoțională. Ei mă luau în sânul familiei lor, să trăiesc în casa alor, cu familia lor. Eram un copil. Eu nu am realizat cu ce vine asta la pachet (…) M-am mutat la București în casa unor oameni pe care nu îi cunoșteam, care nu mă cunoșteau, care au ales să îmi facă un bine gratuit, care și-au asumat o mega-responsabilitate, să crească fiica altei familii și să ia decizii pentu ea”, a dezvăluit Cristina Ciobănașu într-un podcast, citată de Cancan.

Cu toate acestea, actrița a explicat că nu a existat niciodată un act oficial de adopție.

„Nu a fost vorba niciodată despre înfiere cu acte. Legătura dintre mine și Ruxandra Ion s-a construit firesc, din iubire, respect și încredere reciprocă, fără să fie nevoie de un cadru legal care să o valideze.

(...) A devenit o a doua mamă pentru mine, iar familia ei mi-a devenit și mie familie, cu toată naturalețea din lume. În ceea ce privește părinții mei biologici, relația lor cu familia mea adoptivă este una bazată pe respect. Fiecare a înțeles rolul celuilalt în viața mea, și cred că asta a fost esențial pentru echilibrul meu emoțional. Am avut norocul să fiu înconjurată de oameni care m-au iubit sincer și care au pus mereu binele meu pe primul loc și pentru asta le voi fi profund recunoscătoare ambelor familii”, a povestit actrița într-un interviu pentru Revista Viva, citată de tvmania.ro.