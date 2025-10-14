Cristina Pucean a împărțit internetul în două tabere rivale după ce a apelat la o schimbare de look. Iată cum a apărut în mediul online și ce au spus internauții despre noua culoare a părului!

Cristina Pucean este una dintre cele mai iubite dansatoare de la noi din țară, dar și una dintre cele care fac furori în adevăratul sens al cuvântului în mediul online atunci când postează.

Apreciată și urmărită de peste 2,7 milioane de internauți pe TikTok și peste 650 000 pe Instagram, iubita lui Bogdan de la Ploiești este o adevărată inspirație pentru tinerele care își doresc să urmeze o carieră în domeniul artistic sau să apeleze la aceleași trucuri de înfrumusețare pentru care optează și ea.

De curând, aceasta a luat o decizie radicală în privința look-ului sau și, atunci când nimeni nu se aștepta să mai poată fi surprins de dansatoare, ea a reușit din nou să impresioneze cu adevărat.

Iată ce culoare a ales de această dată Cristina Pucean pentru părul ei și ce complimente a primit pe internet!

Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”

În ultima perioadă Cristina Pucean a trecut prin mai multe schimbări radicale atunci când a venit vorba despre înfățișarea ei. După ce în urmă cu aproximativ jumătate de an a renunțat la piercingul din buze, acum dansatoarea s-a decis să își schimbe radical culoarea părului, luându-i prin suprindere pe internauți și reușind să îi împartă și în două tabere rivale.

Iubita lui Bogdan de la Ploiești a surprins și atunci când și-a topit acidul hialuronic din buze, însă la scurt timp ea a revenit cu o nouă injectare, care acum o mulțumește pe deplin.

Trăsăturile ei superbe au ieșit în evidență în ultima perioadă, însă ea nu s-a oprit la aceste mici artificii și a trecut la o schimbare radicală care a transformat-o total. Cristina a optat pentru un brunet intens care a făcut-o de nerecunoscut în mediul online, acolo unde a și postat deja trei videoclipuri.

Internauții au început să ducă o adevărată luptă în comentarii după ce au văzut noua sa înfățișare, iar în timp ce unii dintre ei au felicitat-o și au complimentat-o pentru schimbare, alții i-au recunoscut că blondul o avantaja mai mult și că „parcă nu este ea dacă nu e blondă”.

„Deci negru este culoarea ta! Radiezi, ai prins culoare și sclipire din nou”, „Bruneta ești next level ... nu pot să cred ce bine îți stă ....Sincer , mai fain ca blond”, „Cred ca ești printre puținele femei pe care negrul le întinerește!”, sunt doar câteva dintre comentariile de apreciere pentru noul look.

„Nu știu dacă ți-a mai spus cineva, dar blondul te prinde cu adevărat bine. Îți accentuează frumusețea”, „Ești frumoasă foc dar blondă te avantajează cel mai bine”, „Mai faină blondă”, „Nu mai e Cristina fără blond” sunt și câteva dintre comentariile celor care consideră că blondul i se potrivește mai mult.

„Fata asta e frumoasă cu toate culorile!” a spus și un alt internaut care o apreciază indiferent de culoarea pe care o alege la păr.

