Cristina Pucean a urcat pe scenă alături de starul internațional Azis, la cel mai recent turneu al arstistului. Descoperă cum a reacționat mullțimea când a văzut-o pe româncă.

Cristina Pucean a urcat pe scenă alături de starul internațional Azis, în cadrul celui mai recent turneu al artistului din Bulgaria. Descoperă în rândurile de mai jos cum a reacționat mulțimea atunci când românca a urcat pe scenă.

Cristina Pucean, alături de starul internațional Azis! Cum a reacționat mulțimea când românca a urcat pe scenă

În luna decembrie a anului trecut, Cristina Pucean a publicat pe internet un clip video în care celebrul cântăreț Azis îi face o emoționantă urare, lucru ce a scos la iveală faptul că dansatoarea este cunoscută și apreciată nu doar în România, ci și peste granițe:

„La mulți ani celei mai frumoase femei din lume, Cristina Pucean! Eu sunt Azis și sunt cel mai mare fan al tău. Îți doresc tot binele din lume și trebuie să știi ceva foarte important: Te iubesc foarte, foarte mult! La mulți ani, Cristina!”, i-a transmis atunci Azis, potrivit cancan.ro.

Iată că lunile au trecut și de la o urare și un mesaj emoționant lucrurile au evoluat și recent i-am putut vedea pe Azis și pe Cristina Pucean pe aceeași scenă!

Starul internațional din Bulgaria a revenit în forță cu un turneu spectaculos, unde invitată a fost și Cristina Pucean, dansatoarea preferată a românilor.

Azis a vrut să își surprindă din plin fanii la concerte și toți au fost uimiți atunci când românca a urcat pe scenă alături de Azis. Îmbrăcată cu un costum oriental de belly dance, aceasta i-a fermecat pe toți încă din primele secunde cu mișcările sale amețitoare. S-a lăsat cu urale și cu aplauze, iar mulțimea a fost în delir atunci când Cristina Pucean și-a etalat corpul sexy și dansurile senzuale.

Azis, supranumit și „Lady Gaga din Balcani”, este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți artiști din Bulgaria. Acesta a dat lovitura cu piesa „Sen Trope”, iar apoi au urmat și alte piese care s-au bucurat de un succes răsunător.

