Imagine rară cu mama Cristinei Pucean. Cât de mult seamănă dansatoarea cu ea: „Îți mulțumesc pentru toată dragostea”

Cristina Pucean și-a luat prin surprindere fanii cu o imagine rară în care apare alături de mama ei. Pentru că este o persoană discretă când vine vorba despre viața personală, puțini sunt cei care știu cum arată femeia care i-a dat viață.

Galerie
Cristina Pucean și-a luat prin surprindere fanii cu o imagine rară în care apare alături de mama ei | Instagram

Deși este o persoană rezervată, Cristina Pucean nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente pentru ea. De curând, dansatoarea a făcut senzație pe rețelele sociale cu o fotografie emoționantă.

Superba brunetă a decis să publice, cu ocazia zilei de 8 martie, o imagine rară cu femeia care i-a dat viață. Toți au fost uluiți când au văzut cât de mult seamănă cele două. Un lucru este cert, tânăra a moștenit frumusețea de la mama ei.

Cum arată mama Cristinei Pucean

Pentru că are o activitate intensă pe contul de Instagram, acolo unde vorbește despre evenimentele importante din viața ei, Cristina Pucean a hotărât să le facă o surpriză de proporții interanuților chiar de Ziua Mamei.

Dansatoarea a distribuit o imagine cu mama ei, iar în dreptul acesteia a adăugat o descriere emoționantă.

Citește și: Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea

„La mulți ani, mama! Îți mulțumesc pentru toată dragostea, grija și sacrificiile tale. Ești cea mai importantă persoană din viața mea și îți doresc să ai parte de sănătate, liniște și multe momente frumoase. Te iubesc!”, a scris tânăra.

„La mulți ani tuturor femeilor!”, a mai punctat ea.

Din imaginea de pe contul de Instagram se poate observa faptul că dansatoarea și mama ei seamănă ca două picături de apă. Cristina Pucean a moștenit o mare parte a trăsăturilor de la femeia care i-a dat viață.

Cristina Pucean este o familistă convinsă

Atunci când nu se află pe scenă în fața a sute de oameni, Cristina Pucean se află alături de cei dragi. Dansatoarea își găsește, de fiecare dată, liniștea în brațele familiei. Mai mult, aceasta are mereu sprijinul mamei sale.

Citește și: Cum arată Cristina Pucean fără acid și piercing în buze. Cât de diferită e și ce părere are Bogdan de la Ploiești de noul său look

Un lucru este cert, tânăra este o familistă convinsă, motiv pentru care nu uită să petreacă momente de calitate în compania celor mai importante persoane din viața ei. Se pare că superba brunetă are o relație specială cu cei apropiați.

Cristina Pucean a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de Bogdan de la Ploiești

În ceea ce privește viața sentimentală, Cristina Pucean a trăit o frumoasă poveste de iubire lângă Bogdan de la Ploiești. În urmă cu câteva luni, aceștia au decis să meargă pe drumuri separate după trei ani în care au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc.

Colaj cu Cristina Pucean în două ipostaze diferite

Dansatoarea și fostul partener nu au oferit prea multe detalii despre motivul despărțirii. La scurt timp de la separare, Bogdan de la Ploiești și-a asumat relația cu noua iubită, Vanessa.

