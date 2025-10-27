Flavia Mihășan își mai dorește un copil. Cum a reacționat iubitul ei, Andrei Ciobanu. "Scuze, am o întrebare legată de..."

Flavia Mihășan "l-a testat" pe Andrei Ciobanu când și-a exprimat dorința de a mai avea un copil.

Se pare că prezentatoarea meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani are gânduri serioase cu iubitul ei Andrei Ciobanu, chiar dacă formează un cuplu de puțin timp. | Instagram & Antena 1

Într-un video recent postat de Flavia Mihășan pe contul ei de Instagram, prezentatoarea meteo de la Neatza a vorbit despre experiența ei de a fi mama a doi băieți.

Ce spune Flavia Mihășan despre posibilitatea de a deveni din nou mamă

La descrierea video-ului despre cei doi băieți ai ei care au crescut, Flavia a scris „Noroc că până o să facă 42 de ani mai am timp să-i giugiulesc pe amândoi!”.

„Cred că orice mamă e conștientă de faptul că vine un moment în viață când copilul nu mai stă la pupat și la drăgălit și e ok. Pot să înțeleg asta. Băi nene... dar la 6 ani? 6??? Pe bune? Mă așteptam să dureze, nu știu...până la 42 de ani. Glumesc, evident. 40. Ideea este că ăștia cresc prea repede și asta mă supără un pic.

Adică eu îl las în fiecare dimineață în fața porții la școală și normal că vreau să îl pup înainte să plece, și să îl strâng în brațe, și să îi spun că îl iubesc, și să aibă o zi bună la școală, și că are casoleta lui preferată în ghiozdan, și că penarul lui cu Minecraft e pregătit, și că i-am pus și gustările lui preferate, și că are șervețele umede în ghiozdan.

Mamă, chiar sunt un pic sufocantă. Dar doar un pic, ok? Și ca să nu mai zic că atunci când vin colegii repede aud: «Mami, gata». Ce «Mami, gata»? Niciun «Mami, gata»! Dar eu când vă duc în parc în fiecare zi sau când în fiecare seară vă citesc nu câte o poveste, ci două, atunci nu mai aud «Mami, gata», nu? Și ce mare lucru fac până la urmă? Te pup de două-trei sute de ori și te duci repede la școală.

Unde te grăbești? Dar acum pe bune...Cred că noi toate suntem luate prin surprindere de momentul în care cresc și devin din ce în ce mai independenți și deși ți-e drag să vezi asta și te bucuri că se întâmplă, e foarte enervant. Pentru că se întâmplă mult prea repede, nu? Oare să fac altul?”, a zis Flavia în video.

Andrei Ciobanu, iubitul ei, a văzut imediat postarea Flaviei și nu s-a putut abține să nu comenteze, gândindu-se la faptul că ea chiar își mai dorește un copil.

„Scuze...În legătură cu finalul clipului...Am câteva întrebări”, a scris comediantul într-un comentariu.

În secțiunea de comentarii, multe mame din comunitatea ei au rezonat cu Flavia și chiar îi urau să mai facă un copil și poate de această dată va avea o fetiță.

Relația dintre cei doi a avansat rapid, se vede pe fețele lor cât de mult se iubesc, iar Andrei i-a cunoscut deja pe cei băieți ai Flaviei, Carol și Tudor.

Flavia se gândește deja la un viitor alături de Andrei și nu exclude posibilitatea de a face un copil împreună. Se pare că nici pe Andrei nu îl deranjează dorința Flaviei de a mai avea un copil, pe lângă cei doi băieți ai ei.

