Cum a cucerit-o comediantul Andrei Ciobanu pe Flavia Mihășan. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV

Flavia Mihășan, matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu comediantul Andrei Ciobanu.

Cei doi se bucură de o relație frumoasă împreună și nu ezită să arate asta și pe rețelele de socializare ori de câte ori au ocazia. | Instagram

Cei doi formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz și se bucură de un început de relație frumos. Flavia și Andrei au anunțat de puțin timp că formează un cuplu și mulți dintre urmăritorii lor au fost curioși să afle cum s-au cunoscut.

Flavia Mihășan, detalii despre relația cu Andrei Ciobanu

Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan au decis să nu se mai ascundă și să facă public faptul că ei formează un cuplu în urmă cu câteva săptămâni. De atunci, ei postează adesea imagini și video-uri împreună pe rețelele de socializare.

Cei doi, deși sunt abia la început, par să se înțeleagă din ce în ce mai bine și relația lor evoluează rapid. Flavia și Andrei nu se sfiesc să se afișeze împreună. Recent, asistenta de la Neatza a vorbit deschis despre cum vede ea o relație sănătoasă și ce lucruri sunt esențiale pentru ca acea relație să se dezvolte armonios.

După ce a fost singură o bună perioadă de timp după despărțirea de tatăl copiilor ei, Flavia și-a dat șansa să fie fericită, dar asta nu înseamnă că a fost dispusă să facă compromisuri cu care nu se simțea confortabilă.

Ea a dezvăluit că i-a luat ceva timp să aibă din nou încredere și că a stabilit de la început în relația cu Andrei ce lucruri sunt esențiale pentru ea. Comediantul a ascultat-o și i-a dat dreptate, fiind de acord cu ce i-a comunicat iubita lui.

„După părerea mea, sunt trei chestii mari și late (...) Fă-o să se simtă în siguranță din punct de vedere emoțional (...) Fă ceea ce spui că vei face și toată lumea va fi fericită (...) Fă-o să se simtă apreciată și respectată (...) Spune-i că e frumoasă și că eforturile ei nu trec neobservate (...) Fă-o să râdă (...) Dacă e important, e important”, a spus Flavia Mihășan, pe contul ei de Instagram.

Flavia pune accent pe faptul că bărbatul de lângă ea trebuie să fie atent la siguranța emoțională a partenerei lui. De asemenea, ea mai spus că pentru ea vorbele dulci și comunicarea sunt cheia într-o relație sănătoasă. Asistenta de la Neatza a subliniat și cât de important e umorul în relație, pentru că acesta îndulcește și mai mult relația și confirmă dacă partenerii sunt pe aceeași lungime de undă.

Asistenta a vorbit deschis și despre faptul că responsabilitățile ei, o dată cu această relație pe care și-a asumat-o, se schimbă, pentru că este mama a doi copii care au în permanență nevoie de ea.

Andrei Ciobanu a înțeles că pentru Flavia cei doi băieți ai ei sunt o prioritate pentru ea și respectă acest lucru. Uneori seara, fiind mai mult concentrată pe copii, Flavia uneori nu îi mai răspunde, dar acest lucru nu îl deranjează pe comediant, știind despre ea că e un părinte dedicat.

„Mesajele nu mai sunt: ”Ce faci, iubitule?”, sunt mai degrabă: ”Scuze, am adormit”. Mi-e și rușine să îi trimit un mesaj bună dimineața unui om care știu că e treaz de 5 ore. Eu nu mai am iubită după 9 seara”, spunea el, pe rețelele de socializare.

