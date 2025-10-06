Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a cucerit-o comediantul Andrei Ciobanu pe Flavia Mihășan. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV

Cum a cucerit-o comediantul Andrei Ciobanu pe Flavia Mihășan. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV

Flavia Mihășan, matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu comediantul Andrei Ciobanu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 11:44 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 13:10
Galerie
Cei doi se bucură de o relație frumoasă împreună și nu ezită să arate asta și pe rețelele de socializare ori de câte ori au ocazia. | Instagram

Cei doi formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz și se bucură de un început de relație frumos. Flavia și Andrei au anunțat de puțin timp că formează un cuplu și mulți dintre urmăritorii lor au fost curioși să afle cum s-au cunoscut.

Flavia Mihășan, detalii despre relația cu Andrei Ciobanu

Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan au decis să nu se mai ascundă și să facă public faptul că ei formează un cuplu în urmă cu câteva săptămâni. De atunci, ei postează adesea imagini și video-uri împreună pe rețelele de socializare.

Citește și: Flavia Mihășan se împarte între viața profesională și cea de familie. În ce relații a rămas cu tatăl copiilor ei

Articolul continuă după reclamă

Cei doi, deși sunt abia la început, par să se înțeleagă din ce în ce mai bine și relația lor evoluează rapid. Flavia și Andrei nu se sfiesc să se afișeze împreună. Recent, asistenta de la Neatza a vorbit deschis despre cum vede ea o relație sănătoasă și ce lucruri sunt esențiale pentru ca acea relație să se dezvolte armonios.

După ce a fost singură o bună perioadă de timp după despărțirea de tatăl copiilor ei, Flavia și-a dat șansa să fie fericită, dar asta nu înseamnă că a fost dispusă să facă compromisuri cu care nu se simțea confortabilă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ea a dezvăluit că i-a luat ceva timp să aibă din nou încredere și că a stabilit de la început în relația cu Andrei ce lucruri sunt esențiale pentru ea. Comediantul a ascultat-o și i-a dat dreptate, fiind de acord cu ce i-a comunicat iubita lui.

„După părerea mea, sunt trei chestii mari și late (...) Fă-o să se simtă în siguranță din punct de vedere emoțional (...) Fă ceea ce spui că vei face și toată lumea va fi fericită (...) Fă-o să se simtă apreciată și respectată (...) Spune-i că e frumoasă și că eforturile ei nu trec neobservate (...) Fă-o să râdă (...) Dacă e important, e important”, a spus Flavia Mihășan, pe contul ei de Instagram.

Citește și: Cât de mult au crescut și cum arată acum cei doi fii ai Flaviei Mihășan, Carol și Tudor. În ce ipostaze i-a surprins

Flavia pune accent pe faptul că bărbatul de lângă ea trebuie să fie atent la siguranța emoțională a partenerei lui. De asemenea, ea mai spus că pentru ea vorbele dulci și comunicarea sunt cheia într-o relație sănătoasă. Asistenta de la Neatza a subliniat și cât de important e umorul în relație, pentru că acesta îndulcește și mai mult relația și confirmă dacă partenerii sunt pe aceeași lungime de undă.

Asistenta a vorbit deschis și despre faptul că responsabilitățile ei, o dată cu această relație pe care și-a asumat-o, se schimbă, pentru că este mama a doi copii care au în permanență nevoie de ea.

Andrei Ciobanu a înțeles că pentru Flavia cei doi băieți ai ei sunt o prioritate pentru ea și respectă acest lucru. Uneori seara, fiind mai mult concentrată pe copii, Flavia uneori nu îi mai răspunde, dar acest lucru nu îl deranjează pe comediant, știind despre ea că e un părinte dedicat.

„Mesajele nu mai sunt: ”Ce faci, iubitule?”, sunt mai degrabă: ”Scuze, am adormit”. Mi-e și rușine să îi trimit un mesaj bună dimineața unui om care știu că e treaz de 5 ore. Eu nu mai am iubită după 9 seara”, spunea el, pe rețelele de socializare.

Cei doi se bucură de o relație frumoasă împreună și nu ezită să arate asta și pe rețelele de socializare ori de câte ori au ocazia.

colaj flavia mihasan si andrei ciobanu
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Flavia Mihășan a confirmat zvonurile legate de noul iubit! Cine este bărbatul din viața ei și cum a devenit celebru

Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 € Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Kate Middleton are o colecție impresionantă de paltoane. Ce semnificații ascunse poartă acestea
Kate Middleton are o colecție impresionantă de paltoane. Ce semnificații ascunse poartă acestea
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Ce studii are Gică Popescu, fost căpitan de la FC Barcelona și emblemă a Generației de Aur. Puțini știu acest detaliu
Ce studii are Gică Popescu, fost căpitan de la FC Barcelona și emblemă a Generației de Aur. Puțini știu acest...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor HelloTaste.ro
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să învețe valoarea muncii practice
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor Kudika
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan.
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii" Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x