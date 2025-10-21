Ce diferență de vârstă e între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Matinala de la Neatza este mamă a doi copii

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu și-au oficializat relația în urmă cu scurt timp. Iată ce diferență de vârstă este între cei doi.

Flavia Mihășan a dat o nouă șansă dragostei la un an de la divorțul de Marius Moldovan, bărbatul alături de care are doi băieți, de 4 și 6 ani.

Flavia și Andrei Ciobanu au confirmat relația la începutul lunii septembrie, iar de atunci în mediul online au apărut mai multe imagini cu cei doi. Cu toate acestea, cei doi sunt discreți în ceea ce privește povestea lor de iubire.

Ce diferență de vârstă este între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbizul autohton. Imaginile cu cei doi de pe rețelele de socializare strâng numeroase aprecieri.

Între Flavia și Andrei este o diferență de vârstă de cinci ani. Matinala de la Neatza este mai mare decât iubitul actor. Flavia Mihășan are 41 de ani, în timp de Andrei Ciobanu are 36 de ani.

Andrei a dezvăluit internauților o latură cu totul diferită, aceea de a forma un cuplu cu o femeie care este și mamă. Aceste lucruri sunt, probabil, cât se poate de normale, însă puțini vorbesc despre ele. Ca femeie care are în cea mai mare parte a timpului grijă de copii, relația de cuplu vine pe locul secund, iar efortul pentru timpul în doi este mult mai vizibil.

„Nu le-am avut niciodată... 1. Când adoarme fără să îmi scrie. Dacă adoarme fără să îmi zică, eu, efectiv, cred că am murit… Mai ales când îmi zice «fac un duș și îți scriu după» și nu mi-a mai scris de două ore, (…). 2. Când îmi răspunde la mesaj doar cu «ok». Cum adică «ok»?. 3. Când e întuneric afară și ea este pe drum. Pentru mine e clar - toate pericolele de pe Pământ apar 100% în calea ei atunci”, spunea comediantul într-un filmuleț publicat pe rețelele de socializare.

Flavia și Andrei par să treacă peste toate piedicile exterioare și să se bucure de timpul petrecut împreună.