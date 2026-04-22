Cu ce se ocupă acum Andreea Antonescu după ce s-a mutat în America cu cele două fiice ale ei

Andreea Antonescu, fosta concurentă Asia Express, s-a mutat de ceva vreme în America alături de fiicele ei, Venice și Sienna.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 08:03 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 09:06
De când s-a mutat în Statele Unite ale Americii, Andreea Antonescu și schimbat prioritățile. | Instagram & Antena 1

De când a ales să se mute în SUA alături de fetele ei, Andreea Antonescu se declară o mamă împlinită și face zilnic tot ce poate pentru a petrece cât mai mult timp alături de fetele ei, în timp ce se ocupă și de cariera ei.

Cu ce se ocupă în prezent Andreea Antonescu în SUA

Cântăreața se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal. De când s-a mutat din România, Andreea spune că a prioritizat și mai mult timpul cu fetele ei și pune constant accent pe educația lor, având o viață de familie activă.

Facilitățile pe care le are de când s-a mutat cu fiicele ei în SUA îi permit artistei să le ofere lui Sienna și Venice tot ce își doresc și, în special, toată atenția și grija ei. Cântăreața a povestit că are grijă ca în fiecare zi după școală cele două fete să se bucure de o adevărată aventură, având numeroase activități distractive pe listă.

De la plimbări în parcuri de distracție și până la locuri de joacă, Andreea Antonescu le-a făcut deja o rutină care le ajută de Venice și Sienna să bucure din plin de timpul lor liber după școală. Cele două fetițe au parte de o copilărie inedită, așa cum mulți copii și-ar dori.

Faptul că se poate ocupa mai mult de creșterea și educarea fiicelor ei a făcut-o pe Andreea Antonescu să își schimbe stilul de viață. În continuare muzica rămâne cariera ei de bază, dar principala prioritate a artistei rămâne creșterea copiilor ei. În prezent, Andreea este mamă full-time și destul de rar mai preia concerte sau evenimente.

„Când nu am concerte sunt cu fetele, cu programul lor. După ce le iau de la școală și grădiniță ne facem în fiecare zi câte un program, ba Disney, ba Universal Studios, ba la un mall, un loc de joacă sau cumpărături, aici avem de toate, și parcuri suficiente, timp nu prea aveam să stăm, cât ar vrea Venice. Siena e un copil bun și înțelegător și se bucură și ea pentru toată bucuria lui Venice, care trăiește la maxim”, a declarat vedeta pentru Click.

Dintre cele două fete ale ei, se pare că Venice este cea care deja îi calcă pe urme. Micuței în vârstă de trei ani îi place foarte mult să cânte și să danseze și nu se sfiește să își arate aceste talente și în public.

„Au fost un fel de porțile deschise la Sienna la liceu, pentru cei care voiau să își înscrie copiii acolo. Ea este deja în clasa a 9-a, și au fost majorete, dansatori, toate trupele de dans. Venice trebuia să fie prima, să danseze cu toți, ea trebuia să cânte, să danseze, să facă poze. Așa este peste tot, la fiecare spectacol. Am mai luat-o cu mine. Când terminam eu de cântat lua ea microfonul și începea ea să cânte, tot ce știe ea. Nu lasă microfonul un sfert de oră, e o delicioasă și o drăgălașă! Eu sunt bine, mereu cu fetele. Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi! Noi știm că suntem bine!”, a mai spus cântăreața.

