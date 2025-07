Cu ce se ocupă acum Roxana Ionescu, fosta "Mama Natură", la 13 ani de când a renunțat la cariera în televiziune

Roxana Ionescu a povestit într-un nou interviu cu ce se ocupă acum și la ce proiecte lucrează.

Roxana Ionescu, care a devenit cunoscută ca „Mama Natură“, a renunțat la cariera ei în televiziune în urmă cu 13 ani.

Roxana Ionescu și-a dorit să nu mai fie în lumina reflectoarelor și se preocupă acum de proiectele ei personale. Fosta „Mama Natură“, care a devenit faimoasă pentru corpul ei de invidiat, duce acum o viață liniștită, focusându-se pe proiectele sale, antreprenoriat și viața de familie, alături de soțul ei Tinu Vidaicu.

Cu ce se ocupă acum Roxana Ionescu

Frumoasa blondină locuiește în Timișoara alături de soțul ei care e artist. De 10 ani de când este într-o relație cu Tinu Vidaicu, Roxana se declară o femeie împlinită și liniștiă, el fiind partenerul care a adus echilibrul în viața ei.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Roxana Ionescu, detalii neștiute despre relația cu soțul său, Tinu Vidaicu. De la ce porneau certurile dintre ei

Într-un interviu exclusiv pentru Viva, Roxana Ionescu a vorbit despre proiectele la care lucrează. Vedeta a povestit că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, pentru că simte liniștită și împăcată cu tot ce a realizat până acum.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Întrebată fiind cu ce se ocupă, Roxana a povestit că se ocupă de cluburile pe care le deține împreună cu soțul ei.

„Viața este plină de surprize, dorința de schimbare se datorează soțului meu, care a crezut în mine și m-a sprijinit, așa am ajuns să fac lucruri și să mă reinventez, dacă pot spune așa, în alt oraș. Norocul a fost că am schimbat platoul de televiziune cu o altă scenă, așa îmi place să spun, am lucrat pentru cluburile noastre, unde am avut ocazia să pun în aplicare concepte și să dezvolt lucruri frumoase care să îi facă pe oameni fericiți”, a povestit fosta prezentatoare TV.

Citește și: Ce spun Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu despre posibilitatea de a deveni părinți, după ce ”Mama Natură” a pierdut o sarcină

Roxana este încântată de faptul că ea și soțul ei lucrează împreună și reușesc să petreacă mai mult timp unul cu celălalt. Cu toate acestea, ea a recunoscut că procesul nu e unul ușor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Recunosc că nu este ușor și nu mereu am maturitatea de a separa lucrurile de la job cu cele personale, adică mai duc acasă anumite trăiri. Aici, Tinu gestionează foarte bine situația și mi-a explicat de la început cum o să fie. Nu l-am crezut, am crezut că eu sunt altfel, dar timpul mi-a demonstrat că avea dreptate. Acum gestionăm bine, eu am părțile mele de care mă ocup, iar Tinu ghidează și montează tot nucleul, nu știu cum poate să le alinieze pe toate, dar știu că face cea mai bună treabă”, a declarat Roxana Ionescu.

În ultima vreme, Roxana nu a trecut doar prin schimbări pe plan profesional, ci și pe plan personal, reușind să slăbească și să se tonifieze foarte mult mergând des la sală. La cei 40 ani ai săi, Roxana Ionescu are acum un corp de invidiat.

Citește și: Cum arată Roxana Ionescu în costum de baie la 39 de ani. Imagini de senzație din vacanță cu „Mama Natură”