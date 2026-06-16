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Cum a apărut fiica Mirelei Vaida la banchetul de la finalul clasei a IV-a. Ce ținută a purtat micuța și ce detaliu a atras atenția

Mirela Vaida și-a luat prin suprindere urmăritorii atunci când a publicat o fotografie cu fiica ei, care a terminat ciclul primar. Descoperă cum a apărut copila, la banchetul de la finalul clasei a IV-a.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 11:14 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 13:51
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Descoperă cum a apărut fiica Mirelei Vaida la banchetul de la finalul ciclului primar | Antena 1
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Este ultima săptămână din acest an școlar și, pentru elevii de clasa a IV-a, a VIII-a și a XII-a este totodată și perioada banchetelor. Mirela Vaida a reușit să își ia prin surprindere urmăritorii atunci când a arătat cum a apărut fiica ei, la banchetul de la finalul clasei a IV-a. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Descoperă ce ținută a ales să poarte fiica îndrăgitei prezentatoare, dar și ce detaliu a atras imediat atenția tuturor.

Cum a apărut fiica Mirelei Vaida, la banchetul de la finalul clasei a IV-a. Ce ținută a purtat micuța și ce detaliu a atras imediat atenția

Mijlocul lunii iunie este perioada în care unii elevi au parte de banchet și printre ei s-a numărat și Carla, fiica în vârstă de 11 ani a Mirelei Vaida. Tânăra a absolvit ciclul primar și, așa cum era de așteptat, realizarea a fost marcată printr-un banchet. Ținuta a fost aleasă și „negociată” cu mama ei până la cele mai mici detalii, semn că micuța are deja anumite preferințe. Carla a purtat o rochie scurtă, bleu, cu mâneci largi din voal, la care a asortat o pereche de sandale fără toc și o geantă tip plic de culoare albă.

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Ca look, aceasta a prefarat doar balsam de buze și puțin fard roz împrumutat de la Mirela Vaida. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au apreciat eleganța ținutei pe care a purtat-o Carla, fiica vedetei, la banchet.

Un detaliu ce a atras atenția multora a fost părul creț și extremde bogat al micuței, un detaliu pe care nu îl are în comun cu celebra ei mamă.

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Azi am avut banchet. Sau, mai bine zis, Carla a avut banchet, iar eu am avut emoții. ❤️

De dimineață au început marile întrebări ale unei domnișoare de clasa a IV-a:

Cu ce ne îmbrăcăm? Cu ce ne încălțăm? Cu ce ne fardăm? Ce poșetuță purtăm?

Pentru această zi specială am ales o rochiță bleu, diafană, creată de @colibrikids_romania , delicată și potrivită vârstei ei. 🩵

La încălțăminte am negociat serios. Eu am spus că sandalele cu toc mai pot aștepta. Și, surprinzător, am câștigat.

Dar când a venit vorba despre Juicy Bomb… 💄💣

Am pierdut fără drept de apel. 😄

La fel și cu puținul fard roz „împrumutat” din borseta mea și cu dorința de a avea un clutch de gală, în care și-a pus, foarte elegant, șervețele.

Am vrut să-i aranjez părul creț și rebel, dar mi-am amintit că domnișoara și-a făcut singură o tunsoare cu foarfeca cât eram plecată la Asia Express. 🫣😁

Și uite așa mi-am dat seama că fetița mea nu mai este chiar atât de fetiță.

Fata mamii e aproape domnișoară. 🥹

Astăzi nu am sărbătorit doar sfârșitul clasei a IV-a. Am sărbătorit sfârșitul unei vârste și începutul alteia.

S-a terminat ciclul primar. De acum vin chimia, biologia, matematica, româna și… adolescența. ❤️

Succes, Carla! Să râzi mult, să visezi și mai mult și să știi că, indiferent câți ani vei avea, mami va fi mereu acolo. Cu emoții în suflet și cu șervețele în poșetă. ❤️✨ #mirelavaida”, a fost mesajul transmis de Mirela Vaida pe pagina sa oficială de Instagram, în dreptul fotografiei.

colaj foto cu mirela vaida

Telespectatorii o vor putea urmări pe Mirela Vaida în noul sezon Asia Express.

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