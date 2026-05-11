Cum a arătat tortul spectaculos de la nunta Andreei Bălan. Ce surprize a avut pentru invitații săi

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a fost un eveniment spectaculos cu peste 250 de invitați, tort impresionant, ținute elegante și un show pirotehnic grandios.

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a fost un eveniment spectaculos cu peste 250 de invitați, tort impresionant, ținute elegante și un show pirotehnic grandios. | Antena 1

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea ține primele pagini ale presei, fiind unul dintre cele mai spectaculoase evenimente mondene ale anului. Ceremonia, la care au participat peste 250 de invitați, a fost marcată de momente impresionante, de la un foc de artificii grandios până la un tort spectaculos și ținute demne de marile producții de la Hollywood.

Cum a arătat tortul spectaculos de la nunta Andreei Bălan

Evenimentul a fost conceput ca o adevărată poveste, iar atenția la detalii a făcut diferența pe întreaga durată a serii. Nunta a îmbinat eleganța, emoția și glamourul într-un mod armonios, iar decorurile atent alese au completat perfect atmosfera artistică. Andreea Bălan s-a implicat personal în organizarea evenimentului, dorindu-și ca fiecare detaliu să fie impecabil.

Citește și: Andreea Bălan a publicat primele imagini în rochie de mireasă. Cum arată ținuta pe care artista a ales-o pentru ziua cea mare

Articolul continuă după reclamă

Vedeta a schimbat mai multe ținute pe parcursul serii, fiecare dintre ele atrăgând privirile invitaților și devenind rapid subiect de discuție. Rochiile elegante, inspirate din estetica hollywoodiană, au evidențiat stilul sofisticat al artistei și au transformat fiecare apariție într-un moment memorabil.

Unul dintre punctele centrale ale serii a fost tortul mirilor, realizat într-un stil elegant și rafinat. Tortul, complet alb, a fost decorat cu flori delicate și detalii fine, având inclusiv o fotografie a celor doi miri, Andreea Bălan și Victor Cornea. Desertul a fost adus într-un moment special, pe muzică, și tăiat de către miri alături de nașii lor.

Citește și: Andreea Bălan și Victor Cornea, moment emoționant la valsul mirilor. Invitații au privit fascinați coregrafia celor doi

În timpul ceremoniei tăierii tortului, invitații le-au cântat „La mulți ani”, iar atmosfera a fost una plină de emoție și bucurie. Momentul a fost cu atât mai spectaculos cu cât Andreea a fost nevoită să susțină greutatea tortului în timpul tăierii, spre amuzamentul și încântarea invitaților. După acest episod, artista a urcat pe scenă, continuând spectacolul serii.

Ce surprize a avut pentru invitații săi

Seara nu s-a încheiat însă aici. Un alt moment de atracție maximă a fost focul de artificii, unul dintre cele mai impresionante spectacole pirotehnice ale evenimentului. Jocurile de lumini, alături de decorurile florale, au fost completate de un show spectaculos pe cer, care a transformat noaptea într-un adevărat spectacol vizual.

Citește și: De ce a lipsit Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, de la nunta artistei cu Victor Cornea. Ce mesaj a avut pentru fiica sa

Focul de artificii a reprezentat punctul culminant al serii, iar cerul s-a transformat pentru câteva minute într-un tablou de lumină și culoare, oferind invitaților o experiență de neuitat. Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea rămâne astfel unul dintre cele mai comentate și spectaculoase evenimente ale momentului.