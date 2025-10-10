Cum a cerut-o în căsătorie Alexandru Ion pe Evelyne. Unde a ascuns inelul de logodnă: „Nu tocmai convențională”

Alexandru Ion a povestit despre momentul în care a cerut-o de soție pe Evelyne. Concurentul de la Asia Express i-a pregătit partenerei sale o surpriză neașteptată. Iată unde i-a ascuns inelul de logodnă.

Alexandru Ion este foarte discret în ceea ce privește viața personală, însă nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru el. De curând, actorul a povestit despre momentul în care i-a oferit inelul de logodnă partenerei sale.

Concurentul de la Asia Express nu a ținut cont de gesturile tradiționale, ci a organizat o cerere în căsătorie unică. Evelyne a fost luată prin surprindere de marea întrebare, dar și de locul în care a găsit superba bijuterie.

Alexandru Ion, cerere în căsătorie uluitoare. Cum i-a oferit inelul de logodnă partenerei sale

Alexandru Ion își aduce aminte cu emoție despre ziua în care a cerut-o în căsătorie pe Evelyne. Evenimentul a avut loc într-un escape room, iar inelul a fost ascuns într-un puzzle.

Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. (râde)

Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a povestit actorul, potrivit viva.ro.

Ce detalii a scos la iveală Alexandru Ion despre nunta cu Evelyne care a avut loc în urmă cu un an

Alexandru Ion și Evelyne au decis să își unească destinele în 2025. Nunta celor doi a fost de-a dreptul spectaculoasă, fiind organizată la Domeniul Manasia. De altfel, aceștia au decis să nu respecte unele tradiții.

„Cât despre nuntă, Domeniul Manasia a fost exact ce ne doream. Căutam un aer de poveste discretă, fără prea mult fast. Ne-am dorit să fie o petrecere mai degrabă intimă, care să se simtă ca o întâlnire călduroasă cu oamenii care ne sunt apropiați. Am lăsat deoparte multe dintre tradițiile clasice, dar am păstrat ce a avut sens pentru noi.”, a mai zis el, conform sursei citate mai sus.

Ce răspuns a dat Alexandru Ion după ce a fost întrebat dacă se vede în rolul de tată

Atunci când a fost întrebat dacă se gândesc să își mărească familia, concurentul de la Asia Express a oferit un răspuns sincer și direct. Alexandru Ion a dezvăluit că preferă să țină astfel de detalii personale cât mai departe de public.

„E o vârstă la care inevitabil apar întrebări legate de familie, de extindere, de următorii pași. Cred că fiecare cuplu își definește propriul ritm și propriile repere, iar noi ne bucurăm de parcursul nostru exact așa cum e acum.

Ne dorim lucruri frumoase împreună, construim constant și vorbim deschis despre multe scenarii de viitor, dar preferăm să păstrăm zona asta într-un spațiu personal, fără presiune și fără deadline-uri.”, a mai adăugat actorul.