Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a cerut-o în căsătorie Alexandru Ion pe Evelyne. Unde a ascuns inelul de logodnă: „Nu tocmai convențională”

Cum a cerut-o în căsătorie Alexandru Ion pe Evelyne. Unde a ascuns inelul de logodnă: „Nu tocmai convențională”

Alexandru Ion a povestit despre momentul în care a cerut-o de soție pe Evelyne. Concurentul de la Asia Express i-a pregătit partenerei sale o surpriză neașteptată. Iată unde i-a ascuns inelul de logodnă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 15:27 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 16:07
Galerie
Alexandru Ion a povestit despre momentul în care a cerut-o de soție pe Evelyne | Instagram

Alexandru Ion este foarte discret în ceea ce privește viața personală, însă nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru el. De curând, actorul a povestit despre momentul în care i-a oferit inelul de logodnă partenerei sale.

Concurentul de la Asia Express nu a ținut cont de gesturile tradiționale, ci a organizat o cerere în căsătorie unică. Evelyne a fost luată prin surprindere de marea întrebare, dar și de locul în care a găsit superba bijuterie.

Alexandru Ion, cerere în căsătorie uluitoare. Cum i-a oferit inelul de logodnă partenerei sale

Alexandru Ion își aduce aminte cu emoție despre ziua în care a cerut-o în căsătorie pe Evelyne. Evenimentul a avut loc într-un escape room, iar inelul a fost ascuns într-un puzzle.

Articolul continuă după reclamă

Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. (râde)

Citește și: Evelyne, soția lui Alexandru Ion, superbă în rochie de mireasă. Cum a arătat tortul inedit creat de miri în fața invitaților

Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a povestit actorul, potrivit viva.ro.

Ce detalii a scos la iveală Alexandru Ion despre nunta cu Evelyne care a avut loc în urmă cu un an

Alexandru Ion și Evelyne au decis să își unească destinele în 2025. Nunta celor doi a fost de-a dreptul spectaculoasă, fiind organizată la Domeniul Manasia. De altfel, aceștia au decis să nu respecte unele tradiții.

„Cât despre nuntă, Domeniul Manasia a fost exact ce ne doream. Căutam un aer de poveste discretă, fără prea mult fast. Ne-am dorit să fie o petrecere mai degrabă intimă, care să se simtă ca o întâlnire călduroasă cu oamenii care ne sunt apropiați. Am lăsat deoparte multe dintre tradițiile clasice, dar am păstrat ce a avut sens pentru noi.”, a mai zis el, conform sursei citate mai sus.

Ce răspuns a dat Alexandru Ion după ce a fost întrebat dacă se vede în rolul de tată

Atunci când a fost întrebat dacă se gândesc să își mărească familia, concurentul de la Asia Express a oferit un răspuns sincer și direct. Alexandru Ion a dezvăluit că preferă să țină astfel de detalii personale cât mai departe de public.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Alexandru Ion de la Asia Express l-a primit de la soția lui de ziua lui de naștere

„E o vârstă la care inevitabil apar întrebări legate de familie, de extindere, de următorii pași. Cred că fiecare cuplu își definește propriul ritm și propriile repere, iar noi ne bucurăm de parcursul nostru exact așa cum e acum.

Colaj cu Alexandru Ion și soția lui, Evelyne, în două ipostaze diferite
+6
Mai multe fotografii

Ne dorim lucruri frumoase împreună, construim constant și vorbim deschis despre multe scenarii de viitor, dar preferăm să păstrăm zona asta într-un spațiu personal, fără presiune și fără deadline-uri.”, a mai adăugat actorul.

Jador și-a cumpărat o nouă mașină. Cum arată bolidul de lux al artistului: „Sunt cel mai tânăr proprietar”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră" Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră"
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată acum băiatul din viralul clip Baby Shark Dance. Videoul a aniversat deja zece ani, iar Geon Roung a fost prezent
Cum arată acum băiatul din viralul clip Baby Shark Dance. Videoul a aniversat deja zece ani, iar Geon Roung a fost...
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Unde pleacă Nicolle Fota după despărțirea de Cătălin Botezatu. Ce decizie a luat: „Urmează să semnez”
Unde pleacă Nicolle Fota după despărțirea de Cătălin Botezatu. Ce decizie a luat: „Urmează să semnez”
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani Kudika
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x