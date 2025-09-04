Mesajul emoționant pe care Alexandru Ion de la Asia Express l-a primit de la soția lui de ziua lui de naștere

Actorul Alexndru Ion a împlinit ieri 38 ani și se bucură de o vacanță specială alături de soția lui Evelyne.

Alexandru Ion, concurentul Asia Express, și-a sărbătorit ziua de naștere alături de soția lui într-o vacanță inedită la New York.

Alexandru Ion a împlinit 38 ani

Alexandru Ion a împlinit frumoasa vârstă de 38 ani și a ales să sărbătorească cu cea mai importantă femeie din viața lui. Celebrul actor din serialul Lia -Soția soțului meu a primit un mesaj emoționant de la soția lui, Evelyne.

Evelyne Vîlcu a postat o serie de trei imagini cu soțul ei pe contul ei de Instagram, iar la descriere a adăugat un mesaj emoționant.

„La mulți ani celui care mă face mereu să mă simt acasă. Oricând, oriunde”, a scris soția lui Alexandru Ion.

Mesajele cu urări au apărut imediat în secțiunea de comentarii a postării, iar Alexandru a făcut și el o postare prin care le-a mulțumit tuturor pentru gândurile frumoase.

„Vă mulțumesc frumos pentru urări! 38 a început bine. Sunt în New York, cu iubirea vieții mele, sunt sănătos, am familie și prieteni care țin la mine și pentru care simt și eu la fel, am rezonabile perspective profesionale și tocmai am văzut un mega spectacol, la care am bocit.

Să fie soare la toată lumea!”, a scris concurentul Asia Express la descrierea postării lui de pe Instagram cu fotografii din vacanța New York.

Publicul care îl îndrăgește pe actor îl poate revedea pe Alexandru formând o echipă pe cinste cu Ștefan Floroaica la Asia Express – Drumul Eroilor. Noul sezon începe duminică, 7 septembrie, de la ora 20.00, iar telespectatorii vor putea urmări aventurile prin care au trecut concurenții.

Iată ce a declarat Alexandru Ion înainte de a pleca pe Drumul Eroilor, la Asia Express 2025: „Nu există ceva ce să-mi fi dorit mai tare în televiziunea din România decât să particip la Asia Express. Aștept momentul ăsta de ceva vreme, așa că sunt foarte fericit că se întâmplă. Trăiesc un soi de entuziasm propriu copilăriei combinat cu starea de anticipație care cred că apare natural în pragul unei astfel de aventuri. Mă aștept la o experiență definitorie, la revelații succesive și implicit la momente care se vor grefa adânc în mintea mea, precum și la o amplificare semnificativă a “frăției” pe care o am cu Ștefan”.

Alexandru și Ștefan, alături de partenerele lor, au vizionat deja primul episod din Asia Express și au fost foarte încântați, spunând că speră să le placă telespectatorilor emisiunea la fel de mult cum le-a plăcut lor.

