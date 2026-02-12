Antena Căutare
La cine apelează Ramona Olaru atunci când are probleme. Ce detaliu a scos la iveală vedeta

Ramona Olaru a dezvăluit pe cine se bazează atunci când are probleme. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a scos la iveală detalii neștiute cum trece peste situațiile mai puțin plăcute din viața ei.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 16:32 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 17:14
Ramona Olaru a dezvăluit pe cine se bazează atunci când are probleme | Instagram

Ramona Olaru a cucerit inimile a mii de români cu aparițiile sale din cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. Aceasta a reușit să atragă atenția oamenilor de acasă cu frumusețea deosebită și felul său carismatic.

Deși este foarte discretă când vine vorba de viața personală, vedeta nu ezită să ofere mici detalii despre momentele speciale pentru ea. În urmă cu puțin timp, Ramona Olaru a vorbit despre persoana la care apelează atunci când are nevoie de sfaturi.

Pe cine se bazează Ramona Olaru când are probleme

Pentru că a trecut prin mai multe relații care n-au funcționat, vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a evidențiat un aspect la care nimeni nu se aștepta. Se pare că aceasta s-a obișnuit deja cu singurătatea.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ramona Olaru este foarte discretă când vine vorba de viața amoroasă. Bruneta evită pe cât de mult posibil să discute despre acest subiect delicat.

Citește și: Sfaturile pe care Ramona Olaru le-a primit de la mama ei cu privire la căsătorie după divorț. Ce a dezvăluit asistenta TV

De asemenea, Ramona Olaru preferă să nu ceară ajutorul nimănui atunci când are probleme sau își dorește sfaturi. Vedeta preferă să facă ceea ce îi spune inima, fără a căuta un vinovat dacă lucrurile nu merg bine.

„Niciodată nu apelez la nimeni altcineva pentru sfaturi, sinceră să fiu! Vreau să fiu singura vinovată pentru cele mai proaste decizii.

Ramona Olaru nu poate să rănească oamenii care au rănit-o!”, a mărturisit vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, potrivit click.ro.

Ce spunea Ramona Olaru despre viața amoroasă la finalul anului trecut

În urma cu câteva luni, Ramona Olaru dezvăluia că este singură și că se bucură de viața pe care o are.

„Sunt singura, dar sunt foarte bine. Eu limita asta de fericire, împlinire și liniște n-am avut-o niciodată în viața mea. (…) De ce trebuie neapărat să avem, stai că nu susțin să nu avem un iubit, dacă îl găsim pe acela care trebuie, e ok, dar de ce trebuie să ne ducem viața, liniștea, fericirea doar cu cineva?

Citește și: Ramona Olaru, speriată de mesajele de amenințare pe care le-a primit în mediul online. Ce i s-a întâmplat

Colaj cu Ramona Olaru în două ipostaze diferite la Neatza cu Răzvan și Dani
+6
Mai multe fotografii

Se poate și fără, mai ales în ziua de astăzi când, eu repet, nu putem să fim două prințese într-o casă. Adică eu vreau să fiu femeia și, în ultimii ani, întâlnești specimene și n-aș putea să accept asta doar ca să mulțumesc pe altcineva și să știe cineva și toată lumea că eu am un om acolo, dar eu sunt moartă pe interior”, a povestit vedeta, conform unica.ro.

