Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a pozat Irina Columbeanu în New York pentru un fotograf celebru. Imaginile au stârnit un val de reacții în online

Cum a pozat Irina Columbeanu în New York pentru un fotograf celebru. Imaginile au stârnit un val de reacții în online

Irina Columbeanu a realizat un pictorial spectaculos la New York, la 19 ani. Cum arată acum fiica Monicăi Gabor și ce face în SUA.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 16:43 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 16:44
Galerie
Irina Columbeanu a realizat un pictorial spectaculos la New York, la 19 ani. Cum arată acum fiica Monicăi Gabor și ce face în SUA. | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Irina Columbeanu a crescut și a ajuns o tânără în toată regula. Fiica fostului cuplu Monica Gabor și Irinel Columbeanu a atras din nou atenția publicului după ce a apărut într-un pictorial realizat la New York de un fotograf cunoscut.

Cum a pozat Irina Columbeanu în New York pentru un fotograf celebru

La vârsta de 19 ani, Irina continuă să impresioneze nu doar prin frumusețe, ci și prin parcursul său educațional și proiectele în care este implicată. Stabilită de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, tânăra își construiește propriul drum, departe de lumina reflectoarelor în care a crescut.

Recent, Irina a realizat o ședință foto la New York alături de fotograful Ceo Mantilla, cunoscut pentru proiectele sale din zona de imagine artistică, fashion și portrete dedicate personalităților creative.

Articolul continuă după reclamă

Imaginile o surprind pe Irina într-o ipostază elegantă și matură, diferită de aparițiile din copilărie cu care publicul era obișnuit. Tânăra poartă o ținută simplă, formată dintr-un top negru și o pereche de jeanși largi, mizând pe un stil minimalist și natural. În multe dintre cadre, Irina apare relaxată, punând accent pe expresivitate și autenticitate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pictorialul a fost apreciat de internauți, mulți dintre aceștia observând cât de mult s-a schimbat fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu în ultimii ani.

Imaginile au stârnit un val de reacții în online

Copilăria Irinei a fost una intens mediatizată, încă de când era foarte mică. Fiind fiica unuia dintre cele mai cunoscute cupluri mondene din România, aceasta a crescut în atenția publicului și a fost prezentă frecvent în presa românească. După separarea părinților, viața ei s-a schimbat, iar Irina s-a mutat în Statele Unite, unde a locuit alături de mama sa.

De-a lungul timpului, tânăra a păstrat o legătură apropiată cu ambii părinți, însă a ales să își construiască o viață discretă și să se concentreze pe studii și dezvoltare personală.

În prezent, Irina Columbeanu studiază la New York University și este tot mai apropiată de zona artistică. Pe rețelele sociale, aceasta publică imagini din viața sa de zi cu zi, dar și momente din proiectele sale, arătând o latură creativă și independentă.

+1
Mai multe fotografii

Transformarea Irinei este remarcată de mulți dintre cei care au urmărit-o încă din copilărie. Din copilul aflat mereu în atenția presei, ea a devenit o tânără preocupată de educație, artă și construirea propriei identități.

Barron Trump, de nerecunoscut la 20 de ani. Schimbarea de look care i-a surprins pe toți... Emma Răducanu a fost surprinsă alături de noul iubit, cu 9 ani mai în vârstă. Cine e și cum arată noul său partener...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul din România care a apărut pe uriaşa tabelă de la Campionatul Mondial. Cum a fost surprins Milionarul din România care a apărut pe uriaşa tabelă de la Campionatul Mondial. Cum a fost surprins
Observatornews.ro Rolls-Royce de 700.000 de euro, ridicat cu platforma în Bucureşti. Cui aparţine Rolls-Royce de 700.000 de euro, ridicat cu platforma în Bucureşti. Cui aparţine
Antena 3 Scandal uriaş după ce Trump a spus că a făcut o fotografie „din milă” cu Meloni: „Sunt stupefiată”. Tajani şi-a anulat vizita în SUA Scandal uriaş după ce Trump a spus că a făcut o fotografie „din milă” cu Meloni: „Sunt stupefiată”. Tajani şi-a anulat vizita în SUA
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Unde va studia Prințul George din toamnă. Viitorul rege al Marii Britanii calcă pe urmele tatălui său, Prințul William
Unde va studia Prințul George din toamnă. Viitorul rege al Marii Britanii calcă pe urmele tatălui său, Prințul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul înregistrat la Eurovision 2026. Ce onorariu are artista
Ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul înregistrat la Eurovision 2026. Ce onorariu are artista
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj.... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Scandal uriaş după ce Trump a spus că a făcut o fotografie „din milă” cu Meloni: „Sunt stupefiată”. Tajani şi-a anulat vizita în SUA
Scandal uriaş după ce Trump a spus că a făcut o fotografie „din milă” cu Meloni: „Sunt stupefiată”.... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Sorin Grindeanu exclude un guvern minoritar! „Cu ce voturi trece?”
Sorin Grindeanu exclude un guvern minoritar! „Cu ce voturi trece?” BZI
Războiul oilor, între România și Spania
Războiul oilor, între România și Spania Jurnalul
Andreea Bostanica, victorie în instanță în scandalul cu Iuliana Beregoi. Decizia surpriză a judecătorilor
Andreea Bostanica, victorie în instanță în scandalul cu Iuliana Beregoi. Decizia surpriză a judecătorilor Kudika
Ce a fost prins facand Traian Basescu in baia AVIONULUI. A primit un an interdictie apoi
Ce a fost prins facand Traian Basescu in baia AVIONULUI. A primit un an interdictie apoi Redactia.ro
Rolls-Royce de 700.000 de euro, ridicat cu platforma în Bucureşti. Cui aparţine
Rolls-Royce de 700.000 de euro, ridicat cu platforma în Bucureşti. Cui aparţine Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x