Cum a pozat Irina Columbeanu în New York pentru un fotograf celebru. Imaginile au stârnit un val de reacții în online

Irina Columbeanu a realizat un pictorial spectaculos la New York, la 19 ani. Cum arată acum fiica Monicăi Gabor și ce face în SUA.

Irina Columbeanu a realizat un pictorial spectaculos la New York, la 19 ani. Cum arată acum fiica Monicăi Gabor și ce face în SUA. | Hepta

Irina Columbeanu a crescut și a ajuns o tânără în toată regula. Fiica fostului cuplu Monica Gabor și Irinel Columbeanu a atras din nou atenția publicului după ce a apărut într-un pictorial realizat la New York de un fotograf cunoscut.

Cum a pozat Irina Columbeanu în New York pentru un fotograf celebru

La vârsta de 19 ani, Irina continuă să impresioneze nu doar prin frumusețe, ci și prin parcursul său educațional și proiectele în care este implicată. Stabilită de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, tânăra își construiește propriul drum, departe de lumina reflectoarelor în care a crescut.

Recent, Irina a realizat o ședință foto la New York alături de fotograful Ceo Mantilla, cunoscut pentru proiectele sale din zona de imagine artistică, fashion și portrete dedicate personalităților creative.

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Imaginile o surprind pe Irina într-o ipostază elegantă și matură, diferită de aparițiile din copilărie cu care publicul era obișnuit. Tânăra poartă o ținută simplă, formată dintr-un top negru și o pereche de jeanși largi, mizând pe un stil minimalist și natural. În multe dintre cadre, Irina apare relaxată, punând accent pe expresivitate și autenticitate.

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Pictorialul a fost apreciat de internauți, mulți dintre aceștia observând cât de mult s-a schimbat fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu în ultimii ani.

Imaginile au stârnit un val de reacții în online

Copilăria Irinei a fost una intens mediatizată, încă de când era foarte mică. Fiind fiica unuia dintre cele mai cunoscute cupluri mondene din România, aceasta a crescut în atenția publicului și a fost prezentă frecvent în presa românească. După separarea părinților, viața ei s-a schimbat, iar Irina s-a mutat în Statele Unite, unde a locuit alături de mama sa.

De-a lungul timpului, tânăra a păstrat o legătură apropiată cu ambii părinți, însă a ales să își construiască o viață discretă și să se concentreze pe studii și dezvoltare personală.

În prezent, Irina Columbeanu studiază la New York University și este tot mai apropiată de zona artistică. Pe rețelele sociale, aceasta publică imagini din viața sa de zi cu zi, dar și momente din proiectele sale, arătând o latură creativă și independentă.

Transformarea Irinei este remarcată de mulți dintre cei care au urmărit-o încă din copilărie. Din copilul aflat mereu în atenția presei, ea a devenit o tânără preocupată de educație, artă și construirea propriei identități.