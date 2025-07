Cum a reacționat fiica Elenei Udrea când și-a revăzut mama, eliberată din închisoare. Micuța, copleșită de emoții

Emoții mari pentru Elena Udrea! Fostul ministru al Turismului a avut parte de o revedere emoționantă cu fiica ei și a lui Adrian Alexandrov, după ce a fost eliberată din închisoare.

Micuța nu știa că mama ei o așteaptă acasă, după trei ani în care a fost departe de ea. Reacția fetiței a fost copleșitoare.

Imagini emoționante cu Elena Udrea și fiica ei

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a publicat joi, 24 iulie 2025, imagini cu momentul emoționant în care și-a revăzut fiica, pe Eva Maria. Ea a descris revederea ca fiind copleșitoare, mărturisind că totul „a părut incredibil”.

Udrea a fost eliberată recent din închisoare, după ce a petrecut mai bine de trei ani în spatele gratiilor. După ce a ieșit din Penitenciarul Târgșor, fostul politician s-a întors acasă, unde a avut parte de o revedere emoționantă cu fiica ei.

Adrian Alexandrov și partenera lui au decis să-i facă o surpriză fiicei lor. Bărbatul a adus-o acasă, iar când a intrat pe ușă, fetița a descoperit că mama ei o aștepta. În clipa în care a văzut-o, a căzut în genunchi și a izbucnit în lacrimi, copleșită de emoție.

Elena Udrea a publicat imaginile și a transmis un mesaj în care îi face fiicei sale o promisiune și le mulțumește celor care au fost alături de familia ei.

„După trei ani și patru luni departe una de cealaltă, revederea ne-a copleșit. Pentru amândouă acest moment al regăsirii acasă, pe care ni l-am imaginat în fiecare zi, a părut incredibil.

Dar acum, Dumnezeu ne-a adus din nou împreună și îți promit Eva că nimic nu ne va mai despărți! Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost alături, tuturor celor care v-ați rugat pentru noi în toți acești ani grei!”, este mesajul care însoțește videoclipul.

Videoclipul postat pe Facebook a adunat 58.000 de aprecieri și peste 4.000 de comentarii.

Ce a urmat după revederea emoționantă

A doua zi după eliberare, Elena Udrea a ieșit din casă alături de fiica ei, Eva Maria, și de partenerul său, Adrian Alexandrov. Fosta „blondă de la Cotroceni” și-a început ziua cu o sesiune de shopping, apoi s-a întâlnit cu câțiva dintre prietenii fiicei sale.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic.

Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami. (…) Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I și apoi cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare”, a spus Elena Udrea, conform cancan.ro.

Dosarul „Gala Bute”

Fostul ministru al Turismului a fost condamnată în 2018 la 6 ani de închisoare pentru fapte de corupție în dosarul „Gala Bute”. Condamnarea a devenit definitivă în 2022, după ce Elena Udrea a fost extrădată din Bulgaria.

Udrea a fost acuzată că a pus la punct un sistem prin care persoane apropiate ei încasau bani de la diverse firme, în schimbul facilitării unor plăți din partea Ministerului Turismului. Potrivit anchetatorilor, sumele ar fi ajuns fie direct la ea, fie la organizația PDL București, fie la Rudel Obreja, fost președinte al Federației Române de Box.