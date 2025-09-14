Cum a reacționat Oana Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml la terasă: „A luat-o lumea razna”

Oana Roman (49 de ani) își ține zilnic fanii la curent cu tot ce i se întâmplă, iar de această dată a povestit o întâmplare care a uimit-o.

Cum a reacționat Oana Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml la terasă

Oana Roman s-a arătat șocată de prețurile descoperite la o terasă din România. Vedeta a recunoscut că nu se aștepta la tarife atât de mari și le-a arătat fanilor dovada pe rețelele de socializare.

„A luat-o lumea razna definitiv. 19 lei un pepsi de 0.25 ml”, a scris Oana Roman pe social media.

Vara aceasta, Oana Roman a mers cu fiica ei în Grecia, unde a trecut printr-o întâmplare neplăcută.

„De ce am eu o problema cu unii români? Pentru că, de exemplu, vin liniştită în vacanță, stau pe terasa hotelului și unii… stau la o masă de mine și se uită, comentează în gura mare, strigă pe holuri «unde e Oana Roman, să o vedem cum arată» și tot așa. Unde nu e nici cap, n-ai ce să ceri”, a povestit ea în mediul online.

Cu aproape 300.000 de urmăritori pe Instagram, Oana Roman își ține fanii la curent cu tot ce face, în special în vacanțe.

Vara aceasta, vedeta și fiica ei au avut parte de mai multe vacanțe

În această vară, fosta prezentatoare TV a ales mai multe destinații de vacanță, în care a mers fie singură, fie alături de fiica ei, însă cea mai frecvent vizitată a fost Franța.

Aflată în prezent la Paris, Oana Roman se bucură de câteva zile alături de fiica ei, Isabela, și împărtășește pe Instagram fotografii și filmulețe din călătorie.

Vedeta de televiziune a vorbit recent despre începutul de an școlar al fiicei sale. Isabela începe o nouă etapă, având-o alături pe mama ei.

Pentru ea, începutul noului an școlar a fost plin de emoții și bucurii trăite alături de fiica sa, Maria Isabela. Vedeta a postat pe Facebook un mesaj emoționant, alături de imagini din prima zi de școală a fetei, care a intrat în clasa a V-a.

„Prima zi de școală din clasa a V-a. E aproape cât mine de înaltă și eu nu știu cum a trecut timpul. Uneori vreau să fie din nou bebeluș, alteori mă bucur că e mare și deja suntem o echipă, prietene și confidente. E cel mai bun copil. Să fie sănătoasă și norocoasă. La mulți ani, iubirea mea, Maria Isabela!”, a scris Oana, menționând că prima zi de școală a coincis și cu onomastica fiicei sale.

La finalul postării, Oana a împărtășit câteva colaje emoționante, care arată transformarea Isabelei din ultimii patru ani școlari – o dovadă a trecerii timpului și a legăturii puternice dintre mamă și fiică.

Marius Elisei a lipsit de la debutul anului școlar

Dacă pentru Oana și Isabela ziua a fost plină de emoții și împliniri, tatăl fetei, Marius Elisei, a lipsit din nou de la un moment important. Invitată la Spynews TV, vedeta a spus că nu a fost surprinsă și că nu mai are așteptări de la fostul soț.

„Nici nu era nevoie să se contribuie cu nimic. Este acea pensie alimentară de 500 de lei (…) Nu s-a contribuit cu prezență, nu e nimic nou (…) Eu nu plâng, slavă lui Dumnezeu, pentru că câștig bine (…) Viața nu e corectă, eu am învățat asta de foarte mică, din păcate. Nu putem face altceva decât să scoatem ce mai bun din tot ce putem”, a declarat Oana Roman.