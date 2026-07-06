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Cum a sărbătorit Radu Vâlcan aniversarea de 5 ani a fiului său cel mic: „Aici la țărănoaia…”. Imagini de la Șușani

Radu Vâlcan și Adela Popescu și-au sărbătorit fiul cel mic în avans. Adrian urmează să împlinească 5 ani și a avut parte de o petrecere pe cinste la țară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 14:17 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 15:26
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Adrian Vâlcan împlinește 5 ani | Instagram
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Pentru că și-au dorit să aibă toată familia alături, părinții lui Adrian au organizat petrecerea sa de 5 ani mai devreme. Evenimentul a avut loc în comuna natală a Adelei Popescu, printre baloane și căprițe.

Radu Vâlcan a publicat o imagine în care apare alături de soția sa. În dreptul fotografiei, prezentatorul Insula Iubirii a pulibcat un mesaj de recunoștință pentru viața pe care o are.

Ce a transmis Radu Vâlcan după petrecerea micului Adrian

„L-am sărbătorit pe fiul nostru cel mic, Adrian. Aici, la țărănoaia. În avans, că nu au putut rudele când ar fi fost ziua lui peste câteva zile. Și am tot tinut-o în brațe pe femeia asta, mămica lui, și i-am multumit sufletului ei, dar și lu' al meu, pentru tot. Ce frumos să mulțumești, oricum!”

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„Adrian încă e cel mai fericit că își face ziua la Șușani. Cu familia, bunicii, unchii, verișorii, câinii, rațele și găinile. Anul acesta l-am sărbătorit în avans, pe motiv de program al familiei, căci știți că pentru noi cel mai important e să fim cu toții împreună. Și am planificat, pe pământul străbunicilor noștri, la izvorul care e acolo de dinainte de noi, să facem o masă câmpenească. A fost o zi perfectă! Cu baloane, căprițe, pepene roșu, muzică. Cu toate astea, Adrian a dorit ca momentul tortului să se desfășoare sub bolta de vie a părinților mei, «la Șușani», cum îi spune el. Am acceptat, căci tuturor ne plac motivele în plus de sărbătoare. Pe 11 iulie o să auziți și urarea mea pentru Adrian. Până atunci, vă doresc seri liniștite cu greieri, stele pe cer, tălpi goale și vise frumoase””, a povestit Adela Popescu.

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Adela Popescu si Radu Vâlcan
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Radu Vâlcan și Adela Popescu au împreună 3 băieți: Alexandru, Andrei și Adrian. Când s-a născut mezinul, cei doi frați mai mari au fost încântați că pot fi împreună „Cei trei purceluși”. De cinci ani, familia Vâlcan are 3 copii în componență și 2 părinți care fac tot ce le stă în putere să le facă o copilărie fericită. Tocmai de aceea, soții Vâlcan au o casă de vacanță la Șușani, iar băieții se bucură de aerul curat de la țară, de iubirea și atenția bunicilor și de posibilitatea de a zburda nestingheriți, alături de cățelul Dogman.

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