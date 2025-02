Cum apare Pepe în cel mai nou videoclip al său. Artistul nu a mai lansat de mult o piesă atât de pasională. Alături de cine cântă

Pepe a cucerit inimile fanilor cu noua piesă. Filmările pentru videoclip au avut loc în Spania, unde artistul și colega sa s-au lăsat surprinși în mai multe ipostaze. Prezentatorul de la „Te Cunosc de Undeva!” nu a mai lansat de mult o astfel de melodie.

Poveștile de dragoste nu sunt toate la fel, iar viața oferă situații diferite. Unele povești rămân imposibile, dar asta nu înseamnă că nu merită trăite măcar într-o piesă. Acesta ar fi pe scurt filmul din „Un Amor Imposible” piesa nouă pe care Pepe o lansează împreună cu LaGlorya, unul dintre acele single-uri total diferite, de suflet, de stare, ale artistului.

Mesajul piesei, interpretarea pasională specifică genului, a lui Pepe dar și a Gloriei, fac din „Un Amor Imposible” piesa perfectă pentru toți cei care se vor regăsi în versurile sale și nu sunt deloc puțini.

Pepe lansează alături de Gloria „Un Amor Imposible”, piesa perfectă pentru aceia care au iubit dincolo de limite

În noul videoclip care s-a filmat în Spania, Pepe apare purtând două ținute lejere, dar foarte elegante. De asemenea, vocea spectaculoasă a cântărețului a ajuns rapid la urechile și inimile fanilor.

„Fiecare dintre noi sau, ca să nu generalizez, cei mai mulți dintre noi am trecut prin ceea ce povestesc eu și Gloria în "Un Amor Imposible". Mulți se vor regăsi, mulți vor ofta, mulți își vor aminti. Muzica este, înainte de toate, despre emoție, iar emoția filmului din "Un Amor Imposible" este una dintre cele mai puternice pe care le poți trăi. Mă bucur enorm că am întâlnit-o pe Gloria, pentru că ne completăm perfect în a vorbi despre ceea ce veți simți ascultând piesa noastră”, a spus Pepe.

„Nici nu vă dați seama ce bucurie imensă am să cânt alături de Pepe Un Amor Imposible. Este o piesă care ne definește artistic pe amândoi, pentru că are exact acele elemente pe care şi eu şi Pepe le căutăm în muzică. Iar despre Pepe nu pot spune decât că, dacă versurile nu erau în română, ai fi jurat că este de la mine de acasă. Şi apropo de aceasta, eu abia aștept ca și cei din Spania să asculte piesa pentru că am un feeling că le va plăcea mult, mult de tot!” a adăugat Gloria.

Pepe și Gloria au muncit din greu pentru a lansa piesa "Un Amor Imposible"

„Un Amor Imposible” este rezultatul colaborării dintre Pepe Latin Music și Music Lover. Partea de compoziție a fost semnată de Pepe împreună cu Andy Robert (Any1) și Omar Secada, acesta din urmă lucrând alături de Pepe și la versuri. Videoclipul este și el o premieră, fiind filmat în Spania, pentru a reda cât mai autentic mesajul și atmosfera piesei.

CREDITE SINGLE "UN AMOR IMPOSIBLE - PEPE şi GLORIA"

Muzica: Andy Robert (Any1), Omar Secada, Pepe

Versuri: Omar Secada, Pepe

Editor: Pepe Latin Music, Music Lover

Producţie: Pepe Latin Music, Music Lover

CREDITE VIDEOCLIP "UN AMOR IMPOSIBLE - PEPE şi GLORIA"

Productie Video: Silviu Mindroc

Regia: Silviu Mîndroc

Producţie: Pepe Latin Music, Music Lover