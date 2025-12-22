Destinațiile în care turiștii vor fi cei mai fericiți în 2026. Cum a ajuns Republica Moldova pe listă

Antena Căutare
Experții au dezvăluit destinațiile în care turiștii vor fi cei mai fericiți în anul 2026, cu numeroase evenimente inedite programate.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 16:53 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 16:56
Unele locații vor atrage mai mulți turiști în 2026 | Shutterstock

Atunci când vine vorba de vacanțe în alte țări, prin cele mai apreciate experiențe sunt cele culturale și culinare, la care se adaugă și vizitarea unor locații inedite naturale sau create de oameni.

Dar, potrivit unui nou raport, există unele destinații care vor bucura turiștii și mai mult anul viitor, scrie Daily Mail.

Happiness List 2026, creată de G Aventures, a identificat 10 locații și experiențe diferite care ar aduce această fericire în plus turiștilor.

Pentru raport, G Adventures a intervievat 8.000 de adulți din Marea Britanie, SUA, Irlanda, Germania, Austria, Elveția, Canada, Noua Zeelanda și Australia, care plănuiesc să călătorească în străinătate anul viitor.

Destinațiile în care turiștii vor fi cei mai fericiți în 2026

În raport, Guatemala s-a dovedit a fi o destinație populară pentru a crea amintiri și pentru a explora cultura și gastronomia țării.

Un loc mai rece, Arctica, a fost de asemenea menționat în raport. Călătorii vor să să admire peisajele înghețate și să exploreze zona prin croaziere de expediție, ceea ce aduce un plus de fericire prin natura neobișnuită a experienței.

Ecuador, situat în America de Sud, le oferă turiștilor șansa de a intra în junglă, o oportunitate rară. În plus, e un loc excelent pentru a încerca ciocolata locală, țara fiind un mare producător de cacao.

Insulele San Blas, aflate în largul coastei Caraibelor din Panama, reprezintă o altă destinație care îi încântă pe turiști. Locația e formată din aproximativ 378 de insule și recife. Există kilometri întregi de plaje nisipoase, presărate cu palmieri și recife de corali, perfecte pentru relaxare.

Observarea faunei africane de aproape s-a dovedit a fi o altă activitate populară, potrivit G Adventures.

Și fenomenul de a vedea o eclipsă a fost menționat de călători ca o experiență de top, iar aceștia ar putea vedea una chiar de anul viitor.

Citește și: Țara europeană care riscă să dispară din cauza încălzirii globale. Statul a declarat deja stadiul de „pericol existențial”

Pentru prima dată în 100 de ani, o eclipsă solară ar urma să fie vizibilă din Spania pe 12 august, la ora 20:00. Spectaculosul fenomen natural va putea fi observat din Galicia până în Mallorca.

Eclipsa reprezintă un eveniment astronomic important în 2026 și experții estimează că numeroși turiști vor merge în Spania pentru a o vedea.

Republica Moldova se află pe lista destinațiilor din 2026

Coasta bogată a Sri Lankăi merită de asemenea explorată cu barca, fiind plină de viață sălbatică și de numeroase sate în care turiștii se pot opri pe parcurs.

Estul Islandei e o altă locație menționată în listă, cunoscută pentru peisajele incredibile și plajele cu nisip negru.

Citește și: Țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în top

Republica Moldova e celebră în rândul turiștilor pentru vinurile sale. Țara a fost menționată de G Adventures ca o destinație excelentă pentru turiștii care vor să încerce mâncarea locală și să exploreze.

În altă parte, Kazakhstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Tadjikistan au și ele numeroase experiențe legate de istorie și cultură.

