Cum arată acum și ce s-a ales de actorul care l-a interpretat pe Pistruiatul. Cu ce se ocupă acum Costel Băloiu

Actorul care l-a interpretat pe celebrul Pistruiatul are acum 66 ani.

Celebrul actor Costel Băloiu a făcut furori cu rolul său din filmul românesc „Pistruiatul”, prima producție color din România.

Rolul care l-a consacrat în anii '70 a atras publicul românesc, iar actorul a fost imediat îndrăgit. Filmul spune povestea unui băiețel simpatic care face năzbâtii și încearcă să pătrundă în lumea adulților, mai mult încurcându-i.

Cum arată acum și cu ce se ocupă actorul care l-a interpretat pe Pistruiatul

Astăzi, Costel Băloiu are 66 ani, iar cariera lui s-a schimbat mult în ultimii ani. Ea a devenit cunoscut pentru rolurile jucate în filme românești celebre precum „Roșcovanul”, „Nemuritorii”, „Totul pentru fotbal” sau „Liceenii în alertă”. După 12 ani de film, cariera lui a luat o întorsătură neașteptată și acum activează într-un domeniu diferit.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: O mai ții minte pe Anemona Niculescu din trupa A.S.I.A? Cum arată acum și cu ce se ocupă frumoasă artistă

Mai întâi, după ce a renunțat la actorie, în 1985, Costel Băloiu a devenit șofer, iar mai târziu a fost angajat în Unitatea de Management la Ministerul Educației.

Într-un interviu de acum câțiva ani, Costel Băloiu a povestit cum a luat audiția pentru rolul din filmul „Pistruiatul”, care i-a adus un succes neașteptat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Îl mai ții minte pe "Gogoașă" din "Trăsniții"? Cum arată acum și cu se ocupă Constantin Zamfirescu, la vârsta de 58 ani

„A fost efectiv o întâmplare. Mulți au spus că am avut părinți care au dat bani(…). A fost pur și simplu o întâmplare, mergeam în oraș cu prietenii mei de joacă să vedem un film și nu am mai găsit bilete. Lângă rubrica de cinematograf era acest anunț: Centrala România Film în colaborare cu Televiziunea Română caută copii între 10 și 14 ani pentru primul serial color pentru televiziune – Pistruiatul”, povestea actorul în urmă cu mai mulți ani, potrivit Click.

Costel Băloiu a dezvăluit într-un alt interviu câți bani a reușit să câștige din rolul pe care l-a interpretat magistral.

„Am avut un contract prin care am primit 65.000 de lei, cât era o maşină Dacia pe vremea aceea. Eu aveam de făcut între 1 şi 4 duble, iar cu câinele între 1 şi 9. Şi, pentru că făceam mai puţine duble şi am făcut economie, am mai primit 20.000 de lei, în total 85.000. Dar nu i-am luat pe toţi o dată, i-a primit mama câte o sumă pe lună, se mai filma, mai primea o sumă...”, a mai mărturisit Costel Băloiu.

Citește și: O mai ții minte pe Sylvia? Cum arată și cu se ocupă acum celebra DJ sexy care făcea furori la începutul anilor 2000