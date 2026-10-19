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Cum arăta Adriana Lima la 15 ani, când făcea primii pași în modelling. Imaginile cu celebrul supermodel au atras toate privirile

Adriana Lima este unul dintre cei mai cunoscuți îngeri Victoria's Secret. Iată cum arăta la începutul carierei sale, când era doar o adolescentă.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 13:22 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 13:22
Cum arăta Adriana Lima la 15 ani | Gettyimages
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Adriana Lima este în topul celor mai cunoscute modele, frumusețea sa acaparând publicul la orice eveniment. Este originară din Brazilia și s-a făcut remarcată defilând pentru Victoria's Secret. A fost unul dintre îngerii Victoria's Secret între 2000 și 2018.

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Cum arăta Adriana Lima la 15 ani, la începutul carierei sale de model

Adriana Lima are acum 45 de ani și este mamă a trei copii, însă prezența sa atrage atenția imediat ce pășește într-o încăpere. Modelul a încheiat show-ul Victoria's Secret de aseară în aplauzele participanților.

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Cariera sa a început în 1999, când a fermecat brandul de lenjerie intimă Victoria's Secret, dar și publicul. Ochii, zâmbetul, atitudinea și, bineînțeles, disciplina și curajul au făcut din adolescenta fără expriență unul dintre cele mai cunoscute modele din lumea întreagă.

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După emoțiile de aseară pe podiumul de modă, Adriana a scris un mesaj emoționant pentru versiunea sa mai tânără, de la 15 ani:

„Pentru mine, cea de 15 ani: într-o zi, vei ajunge să pășești în locuri la care, pe atunci, abia dacă îndrăzneam să visez.

Mi-aș dori să mă pot întoarce în acea încăpere, să te strâng în brațe și să-ți spun că tocmai curajul pe care îl porți deja în tine este cel care te va aduce aici.

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Îți mulțumesc, @jenniferstarr1, pentru această amintire specială de astăzi. 💗

Cu drag,

Adriana”, a fost postarea ei de pe rețelele de socializare.

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adriana lima pe podiumul de modă cu aripi de înger la show-ul victoria's secret 2026
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Acest mesaj poate fi unul de încurajare pentru toți cei aflați la început de carieră pentru a nu-și pierde ambiția, curajul și motivația de a deveni cine își doresc.

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