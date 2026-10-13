Romee Strijd, fost înger Victoria’s Secret, în lacrimi înainte de prezentarea de modă! Ce acuzații aduce agenției de modelling

Romee Strijd, în lacrimi pe rețelele de socializare. Fostul îngeraș Victoria's Secret a povestit de ce nu ar mai colabora cu îndrăgitul brand.

Romee Strijd este model, de origine olandeză. Aceasta este cunoscută pentru defilările Victoria's Secret, la care a participat din 2014 până în 2018.

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Fostul îngeraș, în lacrimi. Ce răspuns a primit de la agenția de modelling

Fostul îngeraș Victoria’s Secret, Romee Strijd, a dezvăluit că nu va defila la prezentarea de modă Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (VSFS 2026).

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Romee a participat la audiții în septembrie și a așteptat săptămâni întregi un răspuns definitiv. Agenția sa i-a transmis că se afla în continuare pe lista candidatelor „posibile”. Astăzi, cu doar șase zile înainte de prezentare, le spunea încă fanilor că nu știe dacă va lua parte la eveniment. Aproximativ o oră mai târziu, a anunțat că fusese oficial respinsă.

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Potrivit lui Romee, inițial i s-a spus că „nu se potrivește profilului prezentării”, iar ulterior a aflat că Victoria’s Secret o eliminase deja din procesul de selecție, fără ca agenția sa să o informeze în acest sens.

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Modelul a mai declarat că nu s-a simțit susținută pe parcursul întregului proces și că, cel mai probabil, nu va mai participa la alte audiții. În schimb, preferă să păstreze amintirile frumoase din anii petrecuți alături de Victoria's Secret.