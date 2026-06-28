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Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc

În pandemie, Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, au decis să se mute de la bloc la casă. Au găsit imediat o vilă pe placul lor, pe care au amenajat-o cum și-au dorit. Iată cum arată locuința de lux a acestora!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Iunie 2026, 09:30 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 15:00
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Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc | Captură Instagram
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În 2020, Adelina Pestrițu și soțul său au decis că a venit momentul să renunțe la apartamentul în care locuiau și să se mute la casă. Își doreau mai mult spațiu, în principal pentru fiica lor, așa că au început căutările. Procesul nu a durat mult și au găsit locuința perfectă pentru ei.

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Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și soțul său: „În două ore și jumătate am găsit casa pe care ne-o doream”

Deși locuința au găsit-o repede, amenajarea a presupus multă trudă din partea Adelinei Pestrițu, care și-a dorit să ia totul pas cu pas. Pentru design, a apelat la ajutorul specialiștilor, iar întreg locul a fost amenajat după indicațiile brunetei.

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„Este o schimbare care, personal, mi-a dat restartul de care aveam nevoie. Plănuiam de multă vreme să facem acest pas, însă nu am reușit să ne organizam până acum (…) Astfel am fost obligați practic s-o luam din loc, cum se spune, și să ne căutam o noua locuință. De data aceasta, o casă pe pământ așa cum visam.

O casa pentru o familie mai mare decât formula actuala, poate... Și, nu degeaba, cred eu în energia oamenilor și a locurilor. În două ore și jumătate am găsit casa pe care ne-o doream. Care le are pe toate. Din perspectiva noastră, evident”, transmitea Adelina Pestrițu, pe blogul ei, la scurt timp după mutare, citată de Cancan.

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„Am decis să facem totul ca la carte. Cu arhitect, schițe, desene tehnice, proiecte 3D, echipe bune de muncitori și materiale de calitate. Pentru că de fiecare dată când am făcut o astfel de schimbare, am aruncat la propriu cu banii pe niște piese de interior care ulterior nu mi-au mai plăcut (eu sunt capul răutaților) sau efectiv n-au rezistat în timp. Doar câteva dintre ele făcând excepție. În câțiva ani le schimbam de trei-patru ori. Astfel pierdeam și o grămadă de bani, dar nici adevăratul confort nu îl găseam”, a mai spus Adelina Pestrițu, citată de sursa menționată mai sus.

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Punctul central al casei este livingul imens, locul în care cei doi soți își petrec mare parte din zi.

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Adelina Pestrițu se bucură de mult spațiu și în dormitorul matrimonial. Pentru că fiecare detaliu contează, lenjeriile de pat au fost personalizate cu inițialele lor, A și V, mai transmite Cancan.

Pentru brunetă, locul preferat din casă este dressingul uriaș.

IMAGINI AICI.

Un loc aparte este și camera micuței Zenaida. Încăperea este decorată în nuanțe de roz, iar fiica Adelinei Pestrițu se bucură și ea de un dressing încăpător.

Adelina Pestrițu și-a dorit o bucătărie modernă, dotată cu tot ce este necesar. Și curtea vilei este una spațioasă, fiind amenajată cu tot felul de spații de relaxare și de joacă.

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